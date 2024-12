Globo firma R$ 2,5 bilhões em patrocínios de futebol em 2025

A Globo anunciou parceria com 12 patrocínios para as transmissões de futebol do canal em 2025, nas competições Brasileirão e Copa do Brasil. O anúncio foi realizado durante o Jornal Nacional de quarta-feira (18).

Empresas parceiras

Na TV Globo, o acordo final contou com oito patrocinadores: Amazon, Ambev, Betnacional, Fiat, Itaú Unibanco, Natura, Perdigão e Vivo. Na negociação, cada empresa contribuiu com R$ 269,9 milhões. Enquanto isso, o SporTV, canal fechado do grupo, são quatro parcerias (Ambev, Bradesco, Jeep e Novibet) assinadas, cada um aportando R$ 83 milhões.

Além disso, a Betano tem duas cotas, uma da Globo e uma do SporTV, que fazem parte dos cinco segundos iniciais de cada transmissão esportiva. O pacote publicitário não inclui jogos da Libertadores 2025, Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e partidas da Seleção Brasileira.

Libra e LFU

Para a próxima edição de Campeonato Brasileiro, a Globo pagou um sinal de R$ 63 milhões a cada um dos oito clubes da Série A que fazem parte da Libra e assinaram o acordo pela venda dos direitos de transmissão para o período entre 2025 a 2029, em todas as plataformas. Os clubes que receberam o pagamento foram: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. Ao todo, os clubes receberão R$ 1,17 bilhão.

Nesse sentido, ainda há possibilidade de negociação com os clubes daprimeira divisão que fazem parte da Liga Forte União (LFU), que conta com Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport Recife e Vasco.

