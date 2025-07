PSG embolsa bônus milionário após goleada sobre o Real Madrid no Mundial

A ótima fase do PSG não só alegra os torcedores parisienses como também enche os bolsos do clube. A goleada sobre o Real Madrid e, consequentemente, a classificação à final do Mundial de Clubes rendeu uma bolada em premiação.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Apenas pela participação no Mundial, o PSG já havia garantido US$ 31,9 milhões (R$ 96 milhões), valor variável concedido aos clubes da Europa conforme a posição no ranking. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Na fase de grupos, a equipe de Luís Henrique faturou US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões) ao vencer o Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Esses resultados garantiram ao time francês a primeira colocação da chave. Com a classificação para o mata-mata, o clube ainda assegurou mais US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões).

continua após a publicidade

Time do PSG comemora gol marcado sobre o Inter Miami no Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

➡️Caso encerrado? Veja o que imprensa europeia diz sobre julgamento de Lucas Paquetá

Na fase eliminatória, começou goleando o Inter Miami, o que rendeu outros US$ 13,1 milhões, ou R$ 73 milhões. Nas quartas, passou por cima do Bayern de Munique e faturou mais US$ 21 milhões (R$ 116,6 milhões). Nas semifinais, também goleou o Real Madrid, chegou à final e embolsou US$ 30 milhões (R$ 166,6 milhões), valor assegurado ao vice-campeão.

No total, juntando os bônus por participação e desempenho, o PSG arrecadou US$ 107,525 milhões (R$ 598,5 milhões).

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo