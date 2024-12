Copinha 2025: quando começa, grupos e jogos da edição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida popularmente como Copinha, é a principal competição de categorias de base no Brasil. Realizada anualmente em janeiro, o torneio reúne os melhores jovens talentos do país e é considerado uma vitrine para futuros craques do futebol brasileiro. O Lance! te conta tudo sobre a Copinha 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a Copinha 2025?

A Copinha 2025 está programada para começar no dia 2 de janeiro, com a final marcada para o dia 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A data da final coincide com o aniversário da cidade de São Paulo, uma tradição que reforça o simbolismo da competição no calendário esportivo nacional.

Times que estão disputando a Copinha 2025

A edição de 2025 contará com 128 equipes, representando todos os estados brasileiros. Clubes tradicionais como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos já confirmaram participação, além de times menores que buscam surpreender e ganhar visibilidade.

continua após a publicidade

Grupos e sedes da Copinha 2025

Grupo 1 (Votuporanga)

Votuporanguense

Botafogo

Floresta-CE

Fast Clube-AM Grupo 2 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé

Cuiabá

IAPE-MA

Ponte Preta Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi

Santa Cruz

Operário-PR

Força e Luz-RN Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Criciúma

Rio Branco-ES

Capitão Poço-BA Grupo 5 (Franca)

Francana

Atlético-MG

Nova Iguaçu

Guarani Grupo 6 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Azuriz-PR

Tuna Luso-PA

Botafogo-SP Grupo 7 (Araraquara)

Ferroviária

Santos

Jaciobá-AL

Tirol-CE Grupo 8 (Cravinhos)

Comercial

Vitória

Retrô-PE

São José-RS Grupo 9 (Tupã)

Tupã

CRB

Brasiliense

Água Santa Grupo 10 (Lins)

Linense

Fluminense

Coimbra-MG

Inter de Limeira Grupo 11 (Jaú)

XV de Jaú

São Paulo

Picos-PI

Serra Branca-PB Grupo 12 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

América-RN

Juventude

Operário Caarapó-MS Grupo 13 (São Carlos)

São Carlos

Cruzeiro

Imperatriz-MA

Real Brasília Grupo 14 (Itapira)

Itapirense

Atlético-GO

América-RJ

Portuguesa Grupo 15 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil

Coritiba

Dom Bosco-MT

Hercílio Luz-SC Grupo 16 (Capivari)

Capivariano

Bahia

Madureira-RJ

Sergipe Grupo 17 (Osasco)

Audax

Athletico-PR

Mazagão-AP

Ferroviário-CE Grupo 18 (Votorantim)

Votoraty

ABC-RN

Genus-RO

Novorizontino Grupo 19 (Barueri)

Oeste

Palmeiras

Santa Cruz-AC

Náutico-RR Grupo 20 (Embu das Artes)

Referência-SP

Sport

Boa Vista-RJ

Cascavel-PR Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá

Grêmio

Porto Vitória-ES

Vitória da Conquista-BA Grupo 22 (Taubaté)

Taubaté

Goiás

Marcílio Dias-SC

Inter de Minas Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

EC São Bernardo

Flamengo

Zumbi-AL

Cruzeiro-PB Grupo 24 (Suzano)

União Suzano

Avaí

Red Bull Bragantino

União Araguainense-TO Grupo 25 (Santada do Parnaíba)

Fortaleza

Carajás-PA

Ituano

São Bento Grupo 26 (Salto)

Sfera-SP

América-MG

Estrela de Março-BA

Piauí Grupo 27 (Santo André)

Santo André

Corinthians

Rio Branco-AC

Gazin Porto Velho-RO Grupo 28 (Itaquaquecetuba)

Aster Itaquá

Vila Nova

Dourados-MS

Falcon-SE Grupo 29 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Internacional

Barra-SC

América-SE Grupo 30 (São Paulo – Ibrachina)

Ibrachina

Náutico

Monte Roraima-RR

Araguacema-TO Grupo 31 (Juventus)

Juventus

Ceará

Trindade-GO

Portuguesa Santista Grupo 32 (Nacional)

Nacional-SP

Vasco da Gama

Canaã-DF

XV de Piracicaba

Jogos da Copinha 2025

A primeira fase será disputada em formato de grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase eliminatória. A partir das oitavas de final, os jogos serão realizados no sistema mata-mata, até a grande decisão no Pacaembu.

Além de promover o desenvolvimento dos jovens atletas, o torneio também é uma oportunidade para os clubes avaliarem suas categorias de base e identificarem promessas para o elenco profissional.

continua após a publicidade

Jogos da primeira fase da Copinha

GRUPO 1 – Votuporanga

02/01/2025 CA Votuporanguense x Floresta-CE 19h15 02/01/2025 Botafogo x Fast Clube-AM 21h30 05/01/2025 CA Votuporanguense x Fast Clube-AM 16h45 05/01/2025 Floresta-CE x Botafogo 19h 08/01/2025 Fast Clube-AM x Floresta-CE 16h45 08/01/2025 CA Votuporanguense x Botafogo 19h

GRUPO 2 – Santa Fé do Sul

04/01/2025 Cuiabá-MT x Ponte Preta 13h 04/01/2025 Santa Fé-SP x IAPE-MA 15h15 07/01/2025 Santa Fé-SP x Ponte Preta 13h 07/01/2025 IAPE-MA x Cuiabá 15h15 10/01/2025 Ponte Preta x IAPE-MA 13h 10/01/2025 Santa Fé-SP x Cuiabá 15h15

GRUPO 3 – Tanabi

03/01/2025 Tanabi x Operário Ferroviário-PR 13h 03/01/2025 Santa Cruz-PE x CE Força e Luz-RN 15h15 06/01/2025 Tanabi x CE Força e Luz-RN 12h45 06/01/2025 Operário Ferroviário-PR x Santa Cruz-PE 15h 09/01/2025 CE Força e Luz-RN x Operário Ferroviário-PR 13h 09/01/2025 Tanabi x Santa Cruz-PE 15h15

GRUPO 4 – Bálsamo

02/01/2025 Mirassol x Rio Branco-ES 16h45 02/01/2025 Criciúma x Capitão Poço-PA 19h 05/01/2025 Mirassol x Capitão Poço-PA 16h 05/01/2025 Rio Branco-ES x Criciúma 18h15 08/01/2025 Capitão Poço-PA x Rio Branco-ES 18h45 08/01/2025 Mirassol x Criciúma 21h

GRUPO 5 – Franca

03/01/2025 Francana x Nova Iguaçu-RJ 19h15 03/01/2025 Atlético-MG x Guarani 21h30 06/01/2025 Francana x Guarani 15h 06/01/2025 Nova Iguaçu x Atlético-MG 17h15 09/01/2025 Guarani x Nova Iguaçu-RJ 19h15 09/01/2025 Francana x Atlético-MG 21h30

GRUPO 6 – Brodowski

03/01/2025 CA Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA 13h 03/01/2025 Azuriz-PR x Botafogo-SP 15h15 06/01/2025 CA Bandeirante-SP x Botafogo-SP 13h 06/01/2025 Tuna Luso-PA x Azuriz-PR 15h15 09/01/2025 Botafogo-SP x Tuna Luso-PA 13h 09/01/2025 CA Bandeirante-SP x Azuriz-PR 15h15

GRUPO 7 – Araraquara

03/01/2025 Ferroviária x Jaciobá-AL 17h45 03/01/2025 Santos x Tirol-CE 20h 06/01/2025 Ferroviária x Tirol-CE 17h15 06/01/2025 Jaciobá-AL x Santos 19h30 09/01/2025 Tirol-CE x Jaciobá-AL 16h45 09/01/2025 Ferroviária x Santos 19h

GRUPO 8 – Cravinhos

03/01/2025 Comercial-SP x Retrô-PE 12h45 03/01/2025 Vitória x São José-RS 15h 06/01/2025 Retrô-PE x Vitória 13h 06/01/2025 Comercial-SP x São José-RS 15h15 09/01/2025 São José-RS x Retrô-PE 12h45 09/01/2025 Comercial-SP x Vitória 15h

GRUPO 9 – Tupã

03/01/2025 Tupã-SP x Brasiliense 13h 03/01/2025 CRB x Água Santa 15h15 06/01/2025 Tupã-SP x Água Santa 13h 06/01/2025 Brasiliense x CRB 15h15 09/01/2025 Água Santa x Brasiliense 13h 09/01/2025 Tupã-SP x CRB 15h15

GRUPO 10 – Lins

03/01/2025 Linense x Coimbra-MG 16h45 03/01/2025 Fluminense x Inter Limeira 19h 06/01/2025 Linense x Inter Limeira 16h15 06/01/2025 Coimbra-MG x Fluminense 18h30 09/01/2025 Inter Limeira x Coimbra-MG 16h45 09/01/2025 Linense x Fluminense 19h

Aqui está a tabela organizada conforme o formato solicitado:

GRUPO 11 – Jaú

04/01/2025 XV de Jaú x Picos-PI 16h45 04/01/2025 São Paulo x Serra Branca-PB 19h 07/01/2025 XV de Jaú x Serra Branca-PB 16h45 07/01/2025 Picos-PI x São Paulo 19h 10/01/2025 Serra Branca-PB x Picos-PI 19h15 10/01/2025 XV de Jaú x São Paulo 21h30

GRUPO 12 – Tietê

03/01/2025 Comercial Tietê-SP x Juventude 13h 03/01/2025 América-RN x Operário-MS 15h15 06/01/2025 Comercial Tietê-SP x Operário-MS 13h 06/01/2025 Juventude x América-RN 15h15 09/01/2025 Operário-MS x Juventude 13h 09/01/2025 Comercial Tietê-SP x América-RN 15h15

GRUPO 13 – São Carlos

02/01/2025 São Carlos x Imperatriz-MA 15h45 02/01/2025 Cruzeiro x Real Brasília-DF 18h 05/01/2025 São Carlos x Real Brasília-DF 19h15 05/01/2025 Imperatriz-MA x Cruzeiro-MG 21h30 08/01/2025 Real Brasília-DF x Imperatriz-MA 14h45 08/01/2025 São Carlos x Cruzeiro 17h

GRUPO 14 – Itapira

04/01/2025 Itapirense x América-RJ 17h 04/01/2025 Atlético-GO x Portuguesa 19h15 07/01/2025 Itapirense x Portuguesa 16h45 07/01/2025 América-RJ x Atlético-GO 19h 10/01/2025 Portuguesa x América-RJ 16h45 10/01/2025 Itapirense x Atlético-GO 19h

GRUPO 15 – Porto Feliz

03/01/2025 Desportivo Brasil x Dom Bosco-MT 13h 03/01/2025 Coritiba x Hercílio Luz-SC 15h15 06/01/2025 Desportivo Brasil x Hercílio Luz 13h 06/01/2025 Dom Bosco-MT x Coritiba 15h 09/01/2025 Hercílio Luz x Dom Bosco-MT 13h 09/01/2025 Desportivo Brasil x Coritiba 15h15

GRUPO 16 – Capivari

04/01/2025 Capivariano x Madureira 14h45 04/01/2025 Bahia x Sergipe 17h 07/01/2025 Capivariano x Sergipe 19h15 07/01/2025 Madureira x Bahia 21h30 10/01/2025 Sergipe x Madureira 16h45 10/01/2025 Capivariano x Bahia 19h

GRUPO 17 – Osasco

03/01/2025 Audax-SP x Mazagão-AP 19h30 03/01/2025 Athletico-PR x Ferroviário-CE 21h45 06/01/2025 Audax-SP x Ferroviário-CE 18h15 06/01/2025 Mazagão-AP x Athletico-PR 20h30 09/01/2025 Ferroviário-CE x Mazagão-AP 18h45 09/01/2025 Audax-SP x Athletico-PR 21h

GRUPO 18 – Votorantim

04/01/2025 Votoraty x Genus-RO 13h 04/01/2025 ABC x Grêmio Novorizontino 15h15 07/01/2025 Votoraty x Grêmio Novorizontino 13h 07/01/2025 Genus-RO x ABC 15h15 10/01/2025 Grêmio Novorizontino x Genus-RO 13h 10/01/2025 Votoraty x ABC 15h

GRUPO 19 – Barueri

03/01/2025 Oeste x Santa Cruz-AC 15h45 03/01/2025 Palmeiras x Náutico-RR 18h 06/01/2025 Oeste x Náutico-RR 19h30 06/01/2025 Santa Cruz-AC x Palmeiras 21h45 09/01/2025 Náutico-RR x Santa Cruz-AC 14h45 09/01/2025 Oeste x Palmeiras 17h

GRUPO 20 – Embu das Artes

05/01/2025 Referência-SP x Boavista-RJ 08h45 05/01/2025 Sport x Cascavel 11h 08/01/2025 Boavista-RJ x Sport 13h 08/01/2025 Referência-SP x Cascavel-PR 15h15 11/01/2025 Cascavel x Boavista-RJ 12h45 11/01/2025 Referência-SP x Sport 15h

Aqui está a tabela organizada conforme o formato solicitado:

GRUPO 21 – Guaratinguetá

05/01/2025 Atlético Guaratinguetá x Porto Vitória-ES 12h45 05/01/2025 Grêmio x Primeiro Passo-BA 15h 08/01/2025 Atlético Guaratinguetá x Primeiro Passo-BA 12h45 08/01/2025 Porto Vitória-ES x Grêmio 15h 11/01/2025 EC Primeiro Passo-BA x Porto Vitória-ES 10h45 11/01/2025 Atlético Guaratinguetá SAF x Grêmio 13h

GRUPO 22 – Taubaté

04/01/2025 Taubaté x Marcílio Dias 13h 04/01/2025 Goiás x Inter de Minas-MG 15h15 07/01/2025 Taubaté x Inter de Minas-MG 13h 07/01/2025 Marcílio Dias x Goiás 15h15 10/01/2025 Inter de Minas-MG x Marcílio Dias 13h 10/01/2025 Taubaté x Goiás 15h15

GRUPO 23 – Mogi das Cruzes

05/01/2025 EC São Bernardo x Zumbi-AL 14h45 05/01/2025 Flamengo x Cruzeiro-PB 17h 08/01/2025 EC São Bernardo x Cruzeiro-PB 19h15 08/01/2025 Zumbi-AL x Flamengo 21h30 11/01/2025 Cruzeiro-PB x Zumbi-AL 19h30 11/01/2025 EC São Bernardo x Flamengo 21h45

GRUPO 24 – Suzano

04/01/2025 União Suzano x RB Bragantino 13h 04/01/2025 Avaí x União Atl. Araguainense-TO 15h15 07/01/2025 União Suzano x União Atl. Araguainense-TO 13h 07/01/2025 RB Bragantino x Avaí 15h15 10/01/2025 União Atl. Araguainense-TO x RB Bragantino 13h 10/01/2025 União Suzano x Avaí 15h15

GRUPO 25 – Santana do Parnaíba

05/01/2025 Ituano x São Bento 16h45 05/01/2025 Fortaleza x Carajás-PA 19h 08/01/2025 Ituano x Carajás-PA 16h45 08/01/2025 São Bento x Fortaleza 19h 11/01/2025 Carajás-PA x São Bento 14h15 11/01/2025 Fortaleza x Ituano 16h30

GRUPO 26 – Salto

04/01/2025 Sfera-SP x Estrela de Março-BA 13h 04/01/2025 América-MG x Piauí 15h15 07/01/2025 Sfera-SP x Piauí 13h 07/01/2025 Estrela de Março-BA x América-MG 15h15 10/01/2025 Piauí x Estrela de Março-BA 13h 10/01/2025 Sfera-SP x América-MG 15h15

GRUPO 27 – Santo André

04/01/2025 Santo André x Rio Branco-AC 19h15 04/01/2025 Corinthians x Gazin-RO 21h30 07/01/2025 Santo André x Gazin-RO 14h45 07/01/2025 Rio Branco-AC x Corinthians 17h 10/01/2025 Gazin-RO x Rio Branco-AC 14h45 10/01/2025 Santo André x Corinthians 17h

GRUPO 28 – Itaquaquecetuba

04/01/2025 Aster Itaquá-SP x Dourados-MS 13h 04/01/2025 Vila Nova-GO x Falcon-SE 15h15 07/01/2025 Aster Itaquá-SP x Falcon-SE 13h 07/01/2025 Dourados-MS x Vila Nova 15h15 10/01/2025 Falcon-SE x Dourados-MS 13h 10/01/2025 Aster Itaquá-SP x Vila Nova 15h15

GRUPO 29 – Guarulhos

04/01/2025 Flamengo-SP x Barra-SC 12h45 04/01/2025 Internacional x América-SE 15h 07/01/2025 Barra-SC x Internacional 13h 07/01/2025 Flamengo-SP x América-SE 15h15 10/01/2025 América-SE x Barra-SC 08h45 11/01/2025 Flamengo-SP x Internacional 11h

GRUPO 30 – São Paulo (Ibrachina)

04/01/2025 Ibrachina-SP x Monte Roraima-RR 13h 04/01/2025 Náutico x Araguacema-TO 15h15 07/01/2025 Ibrachina-SP x Araguacema-TO 13h 07/01/2025 Monte Roraima-RR x Náutico 15h15 10/01/2025 Araguacema-TO x Monte Roraima-RR 13h 10/01/2025 Ibrachina-SP x Náutico 15h15

GRUPO 31 – São Paulo (Juventus)

05/01/2025 Juventus-SP x Trindade-GO 12h45 05/01/2025 Ceará x Portuguesa Santista 15h 08/01/2025 Juventus-SP x Portuguesa Santista 12h45 08/01/2025 Trindade-GO x Ceará 15h 11/01/2025 Portuguesa Santista x Trindade-GO 08h45 11/01/2025 Juventus-SP x Ceará 11h

GRUPO 32 – São Paulo (Nacional)

04/01/2025 Nacional-SP x Canaã-DF 12h45 04/01/2025 Vasco da Gama x XV de Piracicaba 15h 07/01/2025 Nacional-SP x XV de Piracicaba 12h45 07/01/2025 Canaã-DF x Vasco da Gama 15h 10/01/2025 XV de Piracicaba x Canaã-DF 12h45 10/01/2025 Nacional-SP x Vasco da Gama 15h

Principais nomes que participaram da história da Copinha

Ao longo das edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, muitos jogadores que participaram do torneio se tornaram grandes estrelas do futebol nacional e internacional. A Copinha é uma das principais vitrines de talentos do Brasil, revelando atletas que marcaram seus nomes na história do esporte.

Entre os principais nomes que passaram pela Copinha, destacam-se:

Neymar (Santos): O atacante brilhou na Copinha antes de se tornar um dos maiores jogadores do mundo. Kaká (São Paulo): O craque disputou a competição antes de ganhar a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2007. Cafu (São Paulo): O bicampeão mundial começou sua trajetória com destaque na competição. Rivellino (Corinthians): Um dos grandes craques brasileiros também foi revelado na Copinha. Casemiro (São Paulo): O volante, que é destaque na seleção brasileira, fez sua estreia nacional no torneio. Gabriel Jesus (Palmeiras): O atacante, atualmente no Arsenal, despontou durante a Copinha. Rogério Ceni (São Paulo): O goleiro-artilheiro também teve sua trajetória ligada à competição. Vinícius Júnior (Flamengo): Hoje estrela do Real Madrid, ele foi um dos talentos revelados pelo torneio. Raí (Botafogo-SP): O ídolo do São Paulo iniciou sua jornada na Copinha pela Ponte Preta. Zé Roberto (Portuguesa): Um dos maiores meias brasileiros começou sua carreira no torneio.

Esses nomes são apenas alguns exemplos de jogadores que usaram a Copinha como trampolim para carreiras de sucesso, consolidando o torneio como um marco no desenvolvimento do futebol brasileiro.