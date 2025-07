Com R$ 50 milhões, Petrobras faz o maior investimento da história do futebol feminino no país Centro de Treinamento em Araraquara é um dos destaques do investimento da estatal

Petrobras é patrocinadora de competições de base do futebol paulista. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão) Petrobras é patrocinadora de competições de base do futebol paulista. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)