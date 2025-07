O Ceará lançou oficialmente o seu terceiro uniforme para a temporada 2025, uma releitura especial da camisa em 1996. A homenagem traz de volta um período marcante da história do clube, quando o Vozão conquistou o Campeonato Cearense e iniciou a sequência do segundo tetracampeonato consecutivo.

Predominantemente preta, a nova camisa mantém detalhes que remetem ao uniforme original, sendo confeccionada em tecido poliéster dry. Além da estética, o lançamento contou com uma campanha musical que une duas paixões do povo cearense: o forró e o futebol.

A música da campanha é um remix de “Meu vaqueiro, meu peão”, um dos maiores sucessos da banda Mastruz com Leite, parceira do Ceará e símbolo do ritmo mais tradicional do Nordeste. Como modelo do lançamento, participaram os ex-atacantes Sérgio Alves e Stênio, que vestiram a camisa na temporada original de 1996.

Camisa 3 do Vozão para 2025 resgata memória afetiva da torcida (Foto: Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Valores das camisas

O novo uniforme já está disponível nas lojas Vozão em diversas versões: masculino, feminino, juvenil e infantil, com ou sem patrocínio. Os preços variam de R$ 299,90 a R$ 379,90, e associados do programa Sócio Vozão têm direito a 15% de desconto em qualquer modelo.

