Olheiro Lance!: Cinco times favoritos para vencer a Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está novamente para começar. A maior competição de base do futebol brasileiro está em sua 55ª edição, tendo seus primeiros jogos já no dia 02 de janeiro.

continua após a publicidade

A final, assim como todos os anos, está marcada para o dia 25 de janeiro, dia do aniversário do São Paulo. O Lance! traz os times favoritos para vencer a Copinha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Palmeiras foi campeão Brasileiro Sub-20 na última temporada e chega como um dos principais favoritos para a Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Confira os favoritos para vencer a Copinha

5. Flamengo

A lista dos favoritos para ganhar a Copinha começa com o Flamengo. O clube carioca teve uma temporada regular em 2024, parando nas semifinais da Copa São Paulo, o perder para o Cruzeiro por 2 a 1. Além disso, o clube carioca também chegou à final do Campeonato Carioca da categoria, mas perdeu a decisão para o Vasco da Gama.

continua após a publicidade

Nas competições nacionais, o clube da Gávea não obteve um grande sucesso, caindo nas quartas de final do Brasileirão, para o Fortaleza, e nas oitavas na Copa do Brasil Sub-20, para o Goiás.

4. Corinthians

Atual campeão da Copinha, o Corinthians também aparece na lista dos favoritos. O time paulista venceu a Copa São Paulo em 2024 ao bater o Cruzeiro na grande decisão, pelo placar de 1 a 0, com gol de Kayke já nos últimos minutos de jogo. A final foi realizada na casa do Timão, na Neo Química Arena, já que o Pacaembu passava por reforma.

continua após a publicidade

No entanto, nas competições nacionais e estaduais, o Corinthians não conseguiu atingir o mesmo nível, ficando em apenas 18º na classificação do Brasileirão Sub-20, além de não ter participado da Copa do Brasil da categoria. No Paulista, o time caiu para seu maior rival, Palmeiras, nas quartas de final, em um placar agregado de 3 a 2. Mesmo com resultados não tão positivos, nunca se pode descartar o maior campeão da Copinha.

3. Cruzeiro

O Cruzeiro é o próximo clube a figurar na lista. A equipe mineira fez um grande 2024, mesmo sem conquistar títulos de expressão. Finalista da Copinha, o Cabuloso também chegou à final do Brasileirão Sub-20, mas também ficou na vice colocação, perdendo para o Palmeiras. Na Copa do Brasil Sub-20, mais uma eliminação para o Verdão, agora nas quartas de final da competição, nos pênaltis.

No Campeonato Mineiro, mais uma dura eliminação, agora para o América-MG, nas semifinais. A equipe liderou a fase classificatória de ponta a ponta, de forma invicta, mas perdeu para o Coelho em um agregado de 5 a 2. A única boa notícia foi a artilharia do campeonato para Kenji, um dos destaques da equipe, com 16 gols.

Com o título da Copa do Brasil, o São Paulo fechou 2024 com moral e pode ser grande favorito para a Copinha (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

2. São Paulo

O próximo clube favorito a vencer a Copinha em 2025 é o São Paulo. Após um início de temporada conturbado, com eliminações na Copa São Paulo para o Novorizontino, nas quartas de final, além de realizar um Campeonato Brasileiro Sub-20 bem abaixo da média, ficando apenas em 15º, o Tricolor reagiu e encerrou 2024 com moral.

A equipe chegou na final do Paulistão Sub-20, perdendo a grande final para o Novorizontino, além de se consagrar campeã da Copa do Brasil Sub-20, batendo o Palmeiras na final, depois de sair perdendo por 2 a 0. O São Paulo tem em Ryan Francisco a sua maior esperança de gols para a competição, já que o atacante foi vice-artilheiro do Brasileirão da categoria, com 13 gols (jogando apenas a primeira fase) e artilheiro da Copa do Brasil, com 8 tentos.

1. Palmeiras

Fechando a lista, o Palmeiras aparece como um grande favorito a vencer a Copinha em 2025. A equipe foi eliminada precocemente para o Aster, de Itaquaquecetuba na última Copa São Paulo, ainda na terceira fase da competição.

No entanto, no restante da temporada, o Alviverde só não chegou na final do Paulistão da categoria, quando perdeu para o Novorizontino nas semifinais. No Brasileirão, a equipe foi campeã em cima do Cruzeiro, com Thallys sendo o artilheiro, e grande destaque da equipe, com 15 gols. Além disso, Allan Elias também foi importante, com 12 gols.

Na Copa do Brasil, a equipe sofreu uma virada na final, após sair ganhando por 2 a 0, vendo o São Paulo virar o jogo para 3 a 2. Luighi foi um dos artilheiros com 6 gols. Poder ofensivo para o Verdão não falta, mas terá que acertar o sistema defensivo para almejar o título da Copinha.

Podemos ter uma zebra?

Como uma menção honrosa, deixamos também a equipe do Novorizontino como uma equipe que pode, e muito, surpreender na competição. O time do interior paulista chegou nas semifinais da última Copinha eliminando equipes como Botafogo, São Paulo e Athletico Paranaense.

O Novorizontino fez história e conquistou o Paulista Sub-20 em 2024 (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)

Além disso, também foi campeão do Paulista da categoria, aplicando um sonoro 3 a 0 contra o São Paulo na grande decisão, com Pedro Henrique sendo o destaque e marcando 19 gols, sendo o artilheiro do estadual.