Lateral Mariano se despede do Atlético-MG: ‘Dia triste para mim’

O lateral-direito Mariano se despediu da torcida do Atlético-MG nesta sexta-feira (20). Em mensagem nas redes sociais, o jogador, 38 anos, lamentou a saída do clube, anunciada oficialmente na quinta-feira (19). O contrato termina no dia 31, mas a diretoria já avisou que não tem interesse na renovação para a temporada 2025.

- Fala, Massa! Dia triste para mim, pois não queria me despedir dessa torcida maravilhosa, mas não depende só da minha vontade. Saio com a sensação de dever cumprido, por ter conquistado títulos marcantes na história do Galo. Sei que deixei em campo o máximo que podia – postou Mariano.

O lateral também falou do futuro da carreira e diz que está motivado para defender novo clube, apesar de ainda ter definido qual:

- A vida segue. Me sinto um menino experiente pronto para defender as cores do meu próximo clube. Minha última partida pelo Atlético foi a final da Copa Libertadores da América. Apesar de o resultado coletivo não ter sido o desejado, sei que desempenhei bem minha função em campo e deixei uma lembrança individual positiva para essa apaixonada torcida e um bom cartão de visitas para um futuro desafio, no Brasil ou no exterior – afirmou.

Depois de indisciplina na primeira passagem, Mariano deu a volta por cima

Mariano deixa o Atlético-MG com 165 jogos, apenas um gol e 10 assistências, em duas passagens. A primeira, em 2008, durou apenas três meses e terminou com demissão por indisciplina, após deixar a concentração num hotel em São Paulo, antes de jogo contra o Palmeiras.

Mas o lateral teve nova oportunidade com a camisa do Galo e não a desperdiçou. Voltou em 2020 para participar de campanhas vitoriosas. São oito títulos conquistados por Mariano pelo Atlético-MG: Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022 e o pentacampeonato mineiro, de 2020 a 2024.

Seu único gol pelo Galo foi em cobrança de falta, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, pelo Campeonato Mineiro, em 21 de abril de 2021, no Independência.