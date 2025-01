Show de Endrick pelo Real Madrid garante bolada ao Palmeiras; veja

O show de Endrick na partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei, rendeu uma bolada ao Palmeiras. Isso porque o contrato de venda do jovem atacante ao time espanhol estabelece que o Alviverde receberá bônus se Endrick bater algumas metas. E foi o que ele fez na quinta-feira (16).

Ao entrar em campo e marcar os dois gols que ajudaram a garantir a classificação do Real para a próxima fase da competição, o jogador bateu duas vezes a meta que determina o pagamento de € 35 mil (cerca de R$ 219 mil na cotação atual) ao Palmeiras a cada gol, assistência ou pênalti sofrido.

Assim, apenas na partida contra o Celta, Endrick garantiu mais, aproximadamente, R$ 438 mil ao Verdão.

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid na Copa do Rei (Foto: Javier Soriano/AFP)

Metas atingidas por Endrick no Real Madrid até agora

Endrick não tem tido muitas oportunidades no time de Carlo Ancelotti. O jogo contra o Celta de Vigo foi apenas a 17ª partida em que o jogador entrou em campo pelo time merengue. Até o momento, foram apenas quatro gols marcados.

Neste cenário, poucas metas foram cumpridas até o momento. Uma delas foi batida no dia 6 de janeiro, na partida contra o Deportivo Mineira pela Copa do Rei, quando o brasileiro fez seu primeiro jogo como titular da equipe com atuação de mais de 45 minutos. Esse feito rendeu € 75 mil (R$ 468 mil) aos cofres do Palmeiras.

Ele até já tinha sido titular em outra oportunidade, mas foi substituído antes do final do primeiro tempo, o que o impediu de bater a meta.

Endrick também já tinha balançado as redes outras duas vezes antes da partida da quinta-feira (16), portanto, já tinha batido duas vezes o segundo item de sua lista de metas no clube, o que rendeu mais dois bônus de € 35 mil, ou seja, € 70 mil (quase R$ 438 mil na cotação atual) ao Alviverde.

Confira as metas de Endrick no Real Madrid e quanto elas geram ao Palmeiras: