‘Contrato do século’ oferecido a Cristiano Ronaldo supera valor de mercado de 18 times da Série A

Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta irrecusável do Al-Nassr para seguir no time, segundo o jornal espanhol "Marca". O clube ofereceu ao português um contrato de 183 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) por ano e 5% da propriedade do Al-Nassr. O Lance! Biz comparou os valores oferecidos ao astro português com montantes que circulam no mundo do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Dallas Cowboys é a equipe esportiva mais lucrativa do mundo; confira o ranking

O chamado "contrato do século" baterá o valor de mercado de 18 dos 20 times da Série A do Brasileirão. Isso porque, Cristiano receberá por ano mais do que o valor de avaliação do Botafogo que, atualmente, é o terceiro time mais valioso do país, com seu elenco avaliado em 129,9 milhões de euros (R$ 809 milhões na cotação atual), segundo o Transfermarkt.

O primeiro colocado do ranking é o Palmeiras, com avaliação de 235,9 milhões de euros, e o segundo é o Flamengo, avaliado em 212,6 milhões de euros.

continua após a publicidade

O ganho anual do astro português também equivale a quase quatro vezes a folha salarial do Flamengo, que é de aproximadamente R$ 292 milhões por ano e a maior do Brasil, segundo a Capology, site especializado no tema.

Cristiano Ronaldo abriu as portas do mundo saudita em dezembro de 2022 (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Outra comparação que demonstra a grandeza dos valores que serão pagos ao camisa 7 é a que coloca lado a lado seu novo rendimento anual com os valores de mercado dos jogadores mais valiosos do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Cristiano ganhará mais do que o valor de mercado dos dois atletas que ocupam o segundo lugar do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo no momento, Lamine Yamal e Jude Bellingham. Ambos são avaliados, no Transfermarkt, por 180 milhões de euros, 3 milhões de euros a menos do que o valor oferecido pelo Al-Nassr ao português.