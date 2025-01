Vitor Reis se torna 7ª maior venda da história do futebol brasileiro; veja o ranking

A venda do zagueiro Vitor Reis, cria da base do Palmeiras, ao Manchester City, da Inglaterra, coloca o jovem jogador entre as maiores vendas da história do futebol brasileiro. O atleta de 19 anos, já está em Manchester fazendo exames médicos e deve assinar o contrato com o time inglês nos próximos dias.

Conforme o Lance! publicou, o acordo fechado entre Palmeiras e o time comandado por Pep Guardiola prevê que o clube brasileiro receberá 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) fixos. O Alviverde detém 100% dos direitos econômicos do zagueiro, o que significa que embolsará o valor completo.

Com esse contrato, Vitor Reis se torna o zagueiro mais caro do futebol brasileiro e a sétima maior venda da história do futebol brasileiro, segundo o Transfermarkt, especializado no mercado do futebol.

No topo do ranking está a negociação que levou Neymar do Santos para o Barcelona. Na época, o clube catalão desembolsou 88 milhões de euros.

Neymar atuando pelo Santos antes de ser vendido para o Barcelona (Foto: Ricardo Saibun)

O segundo colocado é, assim como Reis, cria das categorias de base do Palmeiras. Endrick ocupa o posto por sua venda para o Real Madrid, fechada no final de 2022. Os espanhóis pagaram a quantia fixa de 35 milhões de euros ao Alviverde mais bônus por metas, que podem subir o valor total para 72 milhões de euros. Com as metas alcançadas no período em que o atacante ainda estava atuando no Brasil, o valor já chegou a € 47,5 milhões.

Quem ocupa a terceira colocação é o atual vencedor do Fifa The Best, Vini Jr. O atacante foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid, em 2018, por 45 milhões de euros.

💵Confira as 10 vendas mais caras da história do futebol brasileiro:

1 - Neymar - Santos ➡️ Barcelona - € 88 milhões

- Santos ➡️ Barcelona - € 88 milhões 2 - Endrick - Palmeiras ➡️ Real Madrid - € 47,5 milhões (pode chegar a € 72 milhões com bônus)

- Palmeiras ➡️ Real Madrid - € 47,5 milhões (pode chegar a € 72 milhões com bônus) 3 - Vini Jr. - Flamengo ➡️ Real Madrid - € 45 milhões

- Flamengo ➡️ Real Madrid - € 45 milhões * - Rodrygo - Santos ➡️ Real Madrid - € 45 milhões

- Santos ➡️ Real Madrid - € 45 milhões 5 - Lucas Moura - São Paulo ➡️ PSG - € 40 milhões

- São Paulo ➡️ PSG - € 40 milhões 6 - Lucas Paquetá - Flamengo ➡️ Milan - € 38,4 milhões

- Flamengo ➡️ Milan - € 38,4 milhões 7 - Vitor Reis - Palmeiras ➡️ Manchester City - € 35 milhões

8 - Estêvão - Palmeiras ➡️ Chelsea - € 34 milhões (pode chegar a € 65 milhões com bônus)

- Palmeiras ➡️ Chelsea - € 34 milhões (pode chegar a € 65 milhões com bônus) 9 - Oscar - Internacional ➡️ Chelsea - € 32 milhões

- Internacional ➡️ Chelsea - € 32 milhões * - Gabriel Jesus - Palmeiras ➡️ Manchester City - € 32 milhões

Fonte: Transfermarkt