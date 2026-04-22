Santos anuncia patrocinador exclusivo para jogo da Copa do Brasil; veja detalhes do acordo

O Santos fechou um acordo de patrocínio pontual com a Resenha da Sorte para a partida de ida contra o Coritiba, pela quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira (22), às 19h30, na Vila Belmiro. A empresa, que atua no ramo de números da sorte e resultados vinculados à Loteria Federal, terá sua marca estampada no master costas da camisa, logo acima da numeração dos jogadores.

O Santos fechou um acordo de patrocínio pontual com a Resenha da Sorte para a partida contra o Coritiba, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira (22), às 19h30, na Vila Belmiro. A empresa, que atua no ramo de números da sorte e resultados vinculados à Loteria Federal, terá sua marca estampada nas costas da camisa, logo acima da numeração dos jogadores.

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Além de exposição no uniforme, o contrato prevê ativações conjuntas entre as partes durante o período da campanha. Com o mote "Prêmios que mudam Vidas!", o torcedor santista poderá acessar a plataforma e participar de sorteios com títulos de baixo valor, concorrendo também a outras premiações.

A expectativa é que a parceria aproxime o torcedor do Santos com uma nova forma de entretenimento, juntando o esporte com experiências interativas. A marca se pronunciou sobre a parceria e destacou a importância do patrocínio, com a estratégia de conectar o público apaixonado por futebol a essa nova experiência.

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- A parceria com o Santos FC representa muito mais do que visibilidade. É a oportunidade de levar nossa experiência para um público apaixonado, que vive intensamente cada jogo. Queremos transformar esse momento em algo ainda maior, conectando emoção, transparência e a chance real de ganhar - destacou a Resenha da Sorte.

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Preparo para o jogo contra o Coritiba

O Santos divulgou na noite desta terça-feira (21) a lista de relacionados para o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. A principal ausência será o goleiro Gabriel Brazão, que perdeu o pai na última segunda-feira (20) e foi liberado pelo clube nos próximos dias. Com isso, Diógenes, formado nas categorias de base do Santos e com apenas quatro partidas como profissional, deve ser o titular.

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Diógenes no treino no CT Rei Pelé, nesta terça-feira (21) - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC).

O técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriram suspensão no duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão, retornam e ficam novamente à disposição. Neymar foi relacionado e vai disputar seu décimo jogo na temporada, sendo o quarto consecutivo.

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