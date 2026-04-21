Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Coritiba

O Santos divulgou na noite desta terça-feira (21) a lista de relacionados para o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.

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Nos últimos dez confrontos entre as duas equipes, o Santos leva ampla vantagem: são oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. O último encontro entre os times ocorreu em 11 de novembro de 2024, pela Série B.

A partida desta quarta-feira também será a última de uma sequência de quatro compromissos consecutivos do Peixe na Vila Belmiro, por três competições diferentes. Até aqui, o Alvinegro Praiano venceu apenas o duelo diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. Além disso, empatou com o Recoleta, do Paraguai, pela Sul-Americana, e foi derrotado pelo Fluminense, novamente pelo Campeonato Brasileiro.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Coritiba. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Retornos e ausências:

A principal ausência será o goleiro Gabriel Brazão, que perdeu o pai na última segunda-feira (20) e foi liberado pelo clube nos próximos dias. Com isso, Diógenes, formado nas categorias de base do Santos e com apenas quatro partidas como profissional, deve ser o titular.

O atacante Rony, que sentiu o tornozelo e está fora desde a partida do último domingo (19), diante do Fluminense, segue como desfalque. Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, é outra baixa. Já Tomás Rincón ficou fora da lista por opção técnica.

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O técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriram suspensão no duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão, retornam e ficam novamente à disposição.

Neymar foi relacionado e vai disputar seu décimo jogo na temporada, sendo o quarto consecutivo.

Retrospecto:

53 jogos

31 vitórias do Santos

9 empates

13 vitórias do Coritiba

86 gols marcados pelo Santos (1.6 por jogo)

53 gols marcados pelo Coritiba (1.0 por jogo)

64% de aproveitamento para o Santos

30% de aproveitamento para o Coritiba

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