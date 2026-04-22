Santos reencontra o Coritiba após Série B e tenta evitar novo vexame na Copa do Brasil

O Santos entra em campo na noite desta quarta-feira (22) para evitar um novo tropeço precoce na Copa do Brasil. O Peixe recebe o Coritiba às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da competição. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

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Na edição passada, o Alvinegro Praiano foi eliminado pelo CRB ainda na terceira fase. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, partida que marcou a estreia do técnico Cléber Xavier no comando do time e contou com defesa de pênalti de Gabriel Brazão.

No confronto de volta, no Estádio Rei Pelé, houve novo empate, desta vez sem gols. A decisão foi para os pênaltis, e a equipe alagoana levou a melhor ao vencer por 5 a 4, em Maceió, eliminando o Peixe.

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Neymar participou da eliminação do Santos na Copa do Brasil para o CRB. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nos últimos dez confrontos entre as equipes, o Santos soma ampla vantagem: são oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Peixe não perde para o Coxa desde 20 de abril de 2022, justamente em um duelo pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Alvinegro Praiano foi derrotado no jogo de ida, mas se reabilitou na partida de volta ao golear por 4 a 0 e garantir a classificação.

A última derrota do Santos para o Coritiba na Vila Belmiro ocorreu em 17 de agosto de 2011, quando foi superado por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o Peixe sustenta um longo tabu atuando em casa diante do adversário paranaense.

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A partida desta quarta-feira também encerra uma sequência de quatro compromissos consecutivos do Santos na Vila Belmiro. Até aqui, o desempenho é irregular: uma vitória, um empate e uma derrota. A baixa procura por ingressos, com menos de 3 mil entradas comercializadas até o momento, reflete a desconfiança da torcida, que ainda não vê evolução consistente da equipe mesmo contando com seu principal ídolo pós-Era Pelé e com uma comissão técnica que chegou há pouco mais de um mês.

Diante desse cenário, o confronto contra o Coritiba ganha peso além da disputa pela classificação. Uma vitória na Copa do Brasil pode representar não apenas a retomada da confiança dentro de campo, mas também um sinal de reação do Santos antes da sequência decisiva da temporada até a pausa para a Copa do Mundo.

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Confira os últimos jogos:

11.11.2024 - Coritiba 0 x 2 Santos - Couto Pereira - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

22.07.2024 - Santos 4 x 0 Coritiba - Vila Belmiro - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

26.10.2023 - Santos 2 x 1 Coritiba - Vila Belmiro - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

06.10.2023 - Coritiba 0 x 0 Santos - Couto Pereira - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

08.08.2022 - Coritiba 1 x 2 Santos - Couto Pereira - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

12.05.2022 - Santos 3 x 0 Coritiba - Vila Belmiro - terceira fase da Copa do Brasil

20.04.2022 - Coritiba 1 x 0 Santos - Couto Pereira - terceira fase da Copa do Brasil

17.04.2022 - Santos 2 x 1 Coritiba - Vila Belmiro - 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

13.02.2021 - Santos 2 x 0 Coritiba - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

17.10.2020 - Coritiba 1 x 2 Santos - Couto Pereira - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

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