Quanto vale Pedro? Veja evolução do valor do atacante do Flamengo

A situação de Pedro no Flamengo ganhou novos capítulos nos últimos dias. Após ser deixado fora da lista de relacionados contra o São Paulo, o atacante virou assunto por conta das críticas públicas feitas por Filipe Luís, técnico da equipe, que citou o baixo desempenho nos treinos como motivo do corte.



A declaração causou desconforto entre os representantes do jogador, que agora estudam uma possível saída do clube. Nos bastidores, um integrante do departamento de futebol do Flamengo chegou a afirmar que aceitaria uma proposta de € 15 milhões (R$ 97,5 milhões) para negociar o atleta.

Mas, afinal, quanto Pedro vale hoje no mercado?

📉 Valor de mercado atual de Pedro

Segundo o site Transfermarkt, Pedro está avaliado atualmente em € 22 milhões, o equivalente a R$ 143 milhões na cotação atual.

📈 Evolução do valor de mercado de Pedro

Data Clube Valor (€ mi) 05/2018 Fluminense € 1,5 mi 02/2019 Fluminense € 9 mi 08/2019 Fluminense € 18 mi 12/2019 Fiorentina € 15 mi 09/2020 Flamengo € 12 mi 05/2021 Flamengo € 14 mi 04/2022 Flamengo € 10 mi 11/2022 Flamengo € 20 mi 07/2023 Flamengo € 22 mi 06/2024 Flamengo € 23 mi 06/2025 Flamengo € 22 mi

🔎 Situação no Flamengo

A cirurgia no joelho e o desgaste com a comissão técnica fizeram o valor de mercado de Pedro estagnar após atingir o pico em 2024. Agora, mesmo avaliado em mais de R$ 140 milhões, o Flamengo cogita vendê-lo por bem menos do que o valor estimado.

Resta saber qual será o próximo passo da carreira do atacante — e se algum clube aceitará pagar o preço desejado pelo Rubro-Negro.

