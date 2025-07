Valor recorde: veja evolução do preço de Jhon Arias até saída do Fluminense

Após um grande desempenho no Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Jhon Arias está prestes a deixar o Fluminense rumo à Inglaterra. O colombiano está a detalhes de fechar com o Wolverhampton, da primeira divisão, por 20 milhões de euros, o equivalente a R$ 129,5 milhões. A cifra é um recorde na carreira do jogador e está acima do valor de mercado do atleta, que sofreu uma grande valorização ao longo das últimas quatro temporadas.

Arias chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2021 por R$ 3,1 milhões, valor quase 98% menor do que a equipe vendeu quatro anos depois para a Premier League. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, o atacante aumentou seu preço no mercado da bola em 17 vezes, saindo de 1 milhão de euros para 17 milhões de euros no começo do Mundial. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Segundo o site, o principal salto na avaliação de mercado do atacante foi do final de 2021 até o fim de 2022, quando subiu 6 milhões de euros em sua cotação. Durante a temporada 2023, Arias seguiu sendo valorizado, principalmente pela campanha histórica do título da Libertadores conquistado no fim daquele ano, quando o camisa 21 atingiu 10 milhões de euros.

Apesar da temporada 2024 não ter sido das melhores do Fluminense, Jhon Arias seguiu como o principal nome do elenco e se tornou um nome desequilibrante da equipe. Terminou a temporada passada apontado com 16 milhões de euros, cifra que foi atualizada no começo de junho antes do começo da competição internacional da Fifa.

A venda de Arias é um pouco acima do valor de mercado, prática que é comum em negociações entre clubes, que não necessariamente seguem os padrões estabelecidos por essas avaliações de preço do jogador no mercado.

Venda de Arias para o Wolverhampton

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, que é um especialista em transferências internacionais, o jogador colombiano já está com a transferência encaminhada para o Wolverhampton. O valor de venda faria Arias se tornar o segundo jogador mais caro negociado pelo Fluminense na história, ficando atrás apenas do volante André, que também foi negociado com o próprio Wolverhampton em 2024 por 22 milhões de euros.

Além de ser um passo significativo na carreira de Arias, essa transferência também marca um reencontro: o colombiano voltará a jogar ao lado de André, com quem formou uma das duplas mais sólidas do meio-campo tricolor nos últimos anos.

Aos 27 anos, Arias está no auge de sua forma e foi um dos grandes destaques do Fluminense durante o Mundial, recebendo três prêmios de "melhor jogador em campo" nas partidas contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Ulsan HD.