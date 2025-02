SAF no São Bento: entenda a participação de Zé Roberto no negócio

Dono de uma carreira de sucesso no futebol brasileiro, europeu e na Seleção Brasileira, o ex-jogador Zé Roberto faz parte da leva de jogadores que escolheu o mundo corporativo como meio de atuação após deixar os gramados. A principal marca gerida pelo craque é a Flash Foward, empresa de gestão de negócios que está envolvida na compra da SAF do São Bento, clube de Sorocaba, interior paulista.

Em agosto de 2024, rumores para a formalização do novo estatuto do clube cresceram e a nova estruturação do clube permitiria a criação de uma SAF na equipe. Em setembro, por unanimidade, o conselho deliberativo do São Bento votou pela permissão da criação de uma SAF. A partir daí, os representantes da equipe definiram que ouviriam investidores para iniciar conversas para uma possível venda.

Zé Roberto garantiu que não está fazendo aporte financeiro na SAF do São Bento. (Foto: Kings Leagues Brazil/Divulgação)

O nome de Zé Roberto surgiu como o principal investidor no clube a partir daquele momento. Entretanto, o ex-meia e lateral garantiu que não é um dos entrou no negócio para fazer aporte financeiro e que seu envolvimento com a SAF do São Bento se limita a uma atuação como gestor.

A Flash Foward, que é de propriedade do ex-jogador, é a empresa responsável pela gestão dentro da SAF do São Bento. Zé Roberto detalhou sua participação no negócio e explicou o papel de sua empresa durante a cerimônia de lançamento da Kings League, competição de fut 7 que fará parte junto ao time Fluxo FC, criado pelo streamer Nobru.

- Só pra deixar claro que não comprei SAF do São Bento. Saiu na imprensa valor de investimento e que eu fui um dos investidores. Não comprei nada, não investi em SAF nenhuma. Vim para o projeto do São Bento junto a um escritório que faz gestão dentro do clube. Então minha parte é junto com a Flash (Foward), que faz a gestão. Então a minha ida junto com eles é pra fazer isso. Sobre investimento, valor para aportar, não é comigo. Não estou indo como investidor - destacou Zé.

Segundo informações veiculadas no ano passado, a compra da SAF estaria avaliada em pouco mais de R$ 130 milhões por 90% das ações do São Bento. Além do projeto de devolver o São Bento para as divisões de cima do futebol brasileiro - onde o clube de Sorocaba jogou até 2019 - o projeto envolvia construção de um novo CT para o elenco. O estádio Walter Ribeiro não está na negociação, visto que pertence à Prefeitura de Sorocaba.

Entretanto, de setembro até o começo de 2025, as negociações para a consolidação da SAF no São Bento não evoluíram e não há uma confirmação sobre a estruturação do clube nos moldes de empresa. Neste ano, a equipe tem até agora a disputa da Série A2 do Paulistão.