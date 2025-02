A cerimônia de lançamento da Kings League Brasil na noite de segunda-feira (24) ficou marcada por um momento decisivo para o principal jogador do torneio e considerado o melhor do mundo na modalidade fut 7. Kelvin Oliveira, mais conhecido como K9, tinha em suas mãos a oportunidade de deixar de atuar como atleta na competição onde fez fama e se tornar jogador do Santos, em um movimento de transferência liderado por Neymar, que queria o atleta ao seu lado no alvinegro na temporada 2025. A tentativa de contratação "ousada" gerou ainda mais engajamento para o campeonato.

Tudo começou há algumas semanas, quando a chegada da Kings League no Brasil já era esperada por milhões de fãs e já movimentava a ação de gestores e atletas nos bastidores da competição. Entre streamers, jogadores de futebol e até personalidades musicais se envolveram na realização da versão verde e amarela e o evento ganhou ainda mais relevância. Nas redes sociais, Gaules, presidente do time G3X, atual time de Kelvin, revelou que Neymar havia buscado a contratação do jogador.

Pelo peso midiático do camisa 10 do Peixe e o hype que Kelvin conquistou após o grande desempenho na competição mundial, as especulações sobre as transferências seguiram crescendo até o dia da cerimônia de lançamento, onde K9 anunciaria destino.

Para completar a "novela" o influencer e empresário Jake Paul, que investe em um clube de fut dos Estados Unidos, fez uma proposta para que o brasileiro atuasse no país. O contrato tinha um peso financeiro importante para o jogador, que destalhou pouco antes de subir no palco a situação que viveu nas vésperas da cerimônia da Kings League.

- Estou muito feliz de poder ter essas três opções de escolha. Qualquer uma que eu aceitasse seria muito bacana para a minha vida. Tenho certeza de que a decisão que vou tomar aqui será um grande desafio para mim - declarou.

Após o anúncio da permanência na liga de fut 7, o atacante se emocionou ao falar de sua carreira, agradeceu Neymar pelo convite para jogar no Santos.

- São poucos os jogadores que são privilegiados de falar que tiveram um convite de um ídolo para jogar com ele. Neymar, eu nunca vou esquecer disso. A gente conversou muito no particular, eu até me emociono porque… Todos que já jogaram futebol sonharam em viver um momento como esse, em poder receber convites como esse. Agradeci muito ao Neymar pelo convite, mas eu decidi ficar na Kings League - disse Kelvin.

Na sequência, detalhou a proposta que chegou dos EUA e afirmou que "mudaria sua vida", segundo ele.

- Ele entrou em contato comigo e fez uma proposta que fazia sentido. Ele fez uma proposta que mudaria minha vida, que mexeu muito comigo, mas tenho dentro de mim muita gratidão, ao Gaulês e toda comissão técnica - destacou o jogador, que tem contrato com a G3X até o final de 2025.

Kings League se torna vitrine

Para Gaules, que atua como presidente da G3X mas também comandou o Brasil na disputa mundial da Kings League em janeiro, ressaltou a importância da competição como uma ferramenta potente que une entretenimento com futebol. A expectativa é que a marca se consolide no mercado brasileiro a após a estreia da divisão nacional do produto.

O streamer e empresário destacou que o movimento criado por Neymar, ao se interessar por Kelvin, ajudou a "furar a bolha" da competição e servir como uma vitrine para a modalidade e para outros jogadores que estarão na disputa a partir de agora. É um demonstrativo do potencial da liga atingir espaços antes não alcançados por ser um produto "nichado".

- Ninguém esperava que um time da Kings League estaria negociando com um clube de futebol e um dos maiores jogadores da nossa geração [do fut 7]. É gratificante viver esse momento e poder mostrar que esse é um esporte que vai ter também atletas que podem ser sondados por times do futebol profissional. Se torna uma vitrine para muita gente que quer viver de futebol. Era meu maior objetivo e conseguimos isso de maneira muito rápida - completou Gaules.