Neymar: ‘Meu filho conhece mais jogadores da Kings League do que do futebol profissional’

Durante a cerimônia em São Paulo do lançamento da Kings League Brasil, competição de fut7 criada por Gerard Piqué, o atacante do Santos Neymar Jr. compartilhou um fato curioso com o público que acompanhava o evento.

O jogador é presidente do time Fúria FC, que está na disputa do campeonato na edição Brasil, e usou o filho como exemplo para falar do sucesso da competição entre o público mais jovem.

Neymat no draft da Kings League (Foto: Reprodução YouTube/Kings League)

- Muitos dos que estão jogando aqui hoje tentaram ser jogadores profissionais também. A Kings League é tão vista quanto futebol profissional, então esses atletas têm essa oportunidade hoje. Meu filho conhece mais jogadores que estão na Kings League que em futebol profissional. É uma oportunidade nova e diferente para eles, desejo toda a sorte - disse o jogador.

O atleta do Santos reforçou que a competição carrega um peso pelo entretenimento, mas é, de fato, uma oportunidade a mais para os atletas e que deve ser levado a sério. Se depender dele, sempre haverá competição.

- Se divirtam, aproveitem, mas levem a sério, porque quem está aqui tem que jogar sério, jogar para ganhar. Sou muito competitivo, todos sabem disso. Sempre bom participar desse evento - completou o atacante.

Papel como presidente

Neymar terá um papel de “gestor” na edição da Kings League Brasil. Ao lado de Cris Guedes, amigo de infância do jogador e que hoje atua como empresário, o camisa 10 do Peixe será um dos responsáveis por representar o time durante a competição. Pelo regulamento do campeonato, será possível ainda ver o craque batendo um pênalti durante os jogos, já que uma das regras da partida permite que presidentes de times cobrem penalidades.

- É um entretenimento diferente. A Kings League traz uma brincadeira e uma coisa séria ao mesmo tempo, afinal todos viemos para ganhar - disse Neymar no tapete vermelho da cerimônia de lançamento.