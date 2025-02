Kings League Brasil: veja os bastidores da cerimônia de lançamento

O Rosewood Hotel recebeu em São Paulo na noite de segunda-feira (24) a cerimônia de lançamento da Kings League Brasil, competição internacional de fut 7 que ganha sua primeira etapa brasileira e recebeu nomes de peso do futebol e do entretenimento no evento. O Lance! acompanhou as entrevistas de alguns representantes da liga, como Neymar Jr, os streamers Gaules e Nivy Stephan e o funkeiro e produtor musical Kondzilla.

O campeonato, criado pelo espanhol Gerard Piqué, escolheu Kaká para ser presidente geral do produto no país, reforçando uma conexão entre o produto do fut 7 com futebol profissional, modalidade já consolidada dentro do esporte.

Neymar será presidente da Fúria FC, equipe da Kings League Brasil. (Foto: Kings League Brazil/Divulgação)

Na zona de entrevistas, Neymar exaltou a importância da competição como ferramenta de entretenimento dentro do futebol e se mostrou empolgado com o novo "cargo" que assumiu na carreira. Ao lado de Cris Guedes, empresário e amigo de infância do jogador, o craque do Santos será presidente da Fúria FC. O camisa 10 falou sobre a possibilidade de seguir na carreira como gestor esportivo e se a posição de representante de um clube pode indicar seu futuro no Peixe.

- Acho difícil. O lado empresário já existe há um tempo, mas como presidente de clube é bem difícil. Aqui é mais um entretimento, algo diferente de um clube profissional. O time profissional é mais difícil e complicada, aqui a gente consegue ter mais controle - revelou.

Um dos pontos altos de sua passagem pelo tapete vermelho da Kings League foi a "zoação" com o parceiro de time, Cris Guedes. Na competição, há uma regra onde os presidentes dos clubes podem entrar em campo e bater um pênalti para suas equipes. Pouco antes da passagem de Neymar, Cris deu o recado que ele seria o cobrador oficial. O atacante do Santos não deixou barato na resposta.

- A responsabilidade do pênalti é do Cris, se ele quiser que eu bata, eu bato. Mas ele tá aprendendo direitinho comigo [a bater pênaltis]. Ele já bateu um, foi bem, então pode continuar - provocou Neymar.

Neymar e Cris Guedes são os presidentes da Fúria FC na Kings League Brasil. (Foto: Kings League Brazil/Divulgação)

Disputa de craques

A realização da Kings League reúne uma série de jogadores de destaque no mundo do fut 7 e outros nomes de renome do futebol de campo. Kelvin Oliveira, conhecido como K9, foi o artilheiro e melhor jogador da Kings League mundial, quando marcou 19 gols em apenas cinco jogos. Não à toa, o atacante foi cotado por Neymar para atuar ao seu lado no Santos. Entretanto, recusou o convite e fica no G3X, time comandado pelo streamer Gaules.

Além de Kelvin, outro nome de pedo do fut 7 é Andreas, que também integrou o time do Brasil na disputa internacional em janeiro. Os dois farão dupla no time da G3X, que ainda é treinada pela dupla que também comandou o Brasil no campeonato de seleções. 'Velho Vamp' e Alê Apoka foram o técnico e auxiliar e agora querem conquistar o troféu no Brasil.

Zé Roberto jogará a Kings League Brasil pelo Fluxo FC, do streamer Nobru. (Foto: Kings League Brazil/Divulgação)

Kelvin destacou que a competição tem tudo para alavancar ainda mais o nome do país na modalidade e vê as regras que compõem a Kings League como compatíveis com o estilo de jogo dos atletas brasileiros.

- A Kings League pe uma modalidade muito legal, acho que combina o nosso estilo de jogo brasileiro e temos muito material humano de qualidade aqui. Tenho certeza que a liga brasileira será a top do mundo.

Perguntado sobre a concorrência para o título de craque da Kings League, Kelvin não escondeu o clubismo ao falar dos companheiros Andreas e Matheus Rufino, que comandam a G3X como um dos principais times candidatos ao título inédito da liga brasileira.

Outro nome de destaque é Zé Roberto, que foi chamado pelo streamer Nobru para fazer parte do seu time Fluxo FC. Aos 50 anos, o lateral e meia ex-Palmeiras será um dos mais experientes da competição e é o grande nome entre os ex-jogadores de campo que estará na Kings League Brasil.

Embaixadores das equipes

No tapete vermelho da cerimônia, foi possível ver alguns influenciadores que representam as equipes na competição e são responsáveis por alavancar a marca das equipes e dos streamers por conta de sua relevância. Entre as equipes, a Fúria FC se destacou como uma das que mais conseguiu atrair embaixadores de sucesso.

Além do próprio Neymar ser uma grande bandeira para o clube na Kings League Brasil, a marca fechou parcerias com Negrete, Sofia Espanha e Fausto Carvalho, que faz sucesso com o personagem "Jorginho" nas redes sociais. Outros nomes como Luva de Pedreiro, o ex-lateral André Santos, Memphis Depay e o funkeiro MC Hariel.