Qual o tamanho da fortuna de Piqué, criador da Kings League?

Um dos zagueiros mais vitoriosos da história do Barcelona, Gerard Piqué tem fortuna estimada em US$ 80 milhões (cerca de R$ 460 milhões). A maior parte do patrimônio foi construída com os contratos fechados ao longo da carreira, mas, desde que se aposentou, o ex-zagueiro segue faturando alto.



Antes mesmo de pendurar as chuteiras, ele já se aventurava como empresário e empreendedor. O resultado foi a contrução de um império de negócios, que inclui a gestão de um torneio em ascensão no mundo: a Kings League.

💸 Kosmos Holding: o grande negócio de Piqué

A grande maioria dos negócios de Piqué ocorre por meio da Kosmos Holding, empresa que o zagueiro é coproprietário com Hiroshi Mikitani, fundador da Rakuten.

Com a Kosmos, Piqué investiu em diversas áreas na indústria do esporte e entretenimento, como tênis, futebol, eSports e até mesmo uma produtora de conteúdo. Entre os negócios da empresa, podemos destacar:

➤ Compra do FC Andorra (2018): clube do território vizinho à Espanha se encontrava numa situação financeira delicada e teve a dívida liquidada pela empresa de Piqué. Atualmente, está na terceira divisão espanhola.

➤ Gestão comercial da Copa Davis (2018-2023): a empresa tentou reformular o tradicional torneio de tênis, mas abandonou o projeto após anos de prejuízo.

➤ Aquisição dos direitos de transmissão da Ligue 1 (FRA) para a Espanha (2021)

➤ Criação da KOI (2021): organização de eSports em parceria com o streamer Ibai Llanos

➤ Criação da King Leagues (2022): torneio de futebol society que reúne ex-jogadores e celebridades.

💰 Outros negócios de Piqué

Antes de fundar a Kosmos, Piqué investiu em outros setores. Em 2009, por exemplo, se aventurou no ramo imobiliário e fundou a Kerad Holding, que administra com seu pai, Joan Piqué.



Depois, foi a vez do setor dos videogames. Em 2011, ele criou sua própria desenvolvedora de jogos online, a Kerad Games, que fechou sete anos depois. Piqué também fundou a marca Kypers, de óculos escuros, e o isotônico 426 Miles, ao lado deCarles Puyol, ex-colega de Barcelona.