Robinho Jr., do Santos, assina contrato com fornecedora de material esportivo

A Umbro anunciou neste sábado (28) o patrocínio ao atacante Robinho Jr, do Santos. A marca de material esportivo passa a ter o jovem jogador entre os atletas patrocinados, ampliando sua presença entre promessas do futebol brasileiro.

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O acordo faz parte da estratégia da empresa de investir em talentos em formação no país. Segundo a Umbro, a marca mantém atletas patrocinados em todas as seleções de base da Seleção Brasileira e busca ampliar a presença entre jogadores em ascensão.

— Estamos muito felizes em anunciar o Robinho Jr. como novo atleta patrocinado pela Umbro. Acreditamos no potencial dos jovens talentos e buscamos estar presentes desde o início de suas trajetórias, contribuindo para o seu desenvolvimento dentro e fora de campo. O Robinho Jr. representa essa nova geração com talento, autenticidade e muita personalidade — afirma Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

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Com o novo contrato, o atleta passa a integrar o time de jogadores patrocinados pela marca, utilizando produtos Umbro em treinamentos, jogos e aparições públicas.

— É uma honra fazer parte de uma marca tão tradicional no futebol como a Umbro. Estou muito motivado com essa parceria e quero seguir evoluindo, dando o meu melhor dentro de campo e construindo a minha própria história — destaca Robinho Jr.

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Robinho Jr. soma 22 jogos pelo profissional do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira de Robinho Jr

Na Vila Belmiro desde 2022, o atacante de 18 anos estreou na equipe profissional em amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, no dia 10 de julho de 2025.

O Menino da Vila soma 22 partidas pela equipe principal e, na estreia, deu a assistência para o terceiro gol santista na vitória por 3 a 1. Seu contrato com o Peixe é válido até abril de 2027.

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