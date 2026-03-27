Campeão da Libertadores pelo Santos disputa torneio de várzea com prêmio de R$ 200 mil

Campeão da Libertadores pelo Santos em 2011, o lateral-direito Pará vai participar da Super Copa Pioneer, considerada a maior competição de várzea do país. Neste ano, o torneio completa dez anos, e a abertura será nesta sexta-feira (27), com o duelo entre o MEC (Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo) e o R2 Debony, de Pedreira, na Zona Sul, a partir das 20h (de Brasília).

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Antes da partida, haverá a tradicional queima de fogos. O confronto será realizado no CDC Dorotéia, uma das sedes da competição.

Além das tradicionais sedes Dorotéia e Santa Amélia, ambas na Zona Sul da capital paulista, a Super Copa Pioneer contará com uma terceira sede: a Arena Raça Ruim, na Vila Matilde, na Zona Leste. Ao todo, 83 equipes participam da disputa, com final prevista para o dia 29 de setembro, na Arena Inamar, em Diadema.

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Pará durante a disputa da Copa da Paz, na Favela de Paraisópolis. (Foto: Divulgação/ Internet)

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Até a abertura, três ex-jogadores profissionais confirmaram presença na Super Copa Pioneer. O polivalente André Santos defenderá o ADG, da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O ex-atacante Wellington Paulista jogará pelo Ipanema, da cidade de Caieiras (SP). Além deles, Pará, que acumula passagens por Santos e Flamengo, vestirá a camisa do MEC, da Cidade Tiradentes, equipe que abre a competição nesta sexta-feira (27), diante do R2 Delbony.

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Organizador da competição, o empresário Sérgio Pioneer compartilhou as expectativas para a tradicional abertura do torneio.

— A décima edição da Super Copa Pioneer promete muita emoção. As comunidades estão cada vez mais envolvidas. Há times vindo de longe para disputar a competição. Além disso, os ex-jogadores agregam muito ao espetáculo. Acredito que outros grandes personagens do futebol nacional ainda confirmarão presença na primeira fase - afirmou.

A competição já contou com uma final realizada no Allianz Parque, em 2023, com público de 30 mil torcedores, e reúne cerca de 7 mil pessoas no Congresso Técnico, que dá o pontapé inicial do torneio com a definição dos grupos e o sorteio das sedes. Nesta edição, a premiação ultrapassa R$ 200 mil, além de um troféu especial em comemoração à 10ª edição da Pioneer.

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Pará:

O lateral-direito Pará vestiu as cores do Guaraciaba, de Santo André, na região do Grande ABC, na última temporada. A equipe foi semifinalista da Super Copa Pioneer, e agora o jogador defenderá o MEC, da Cidade Tiradentes, que luta pelo bicampeonato. Em nove edições da competição, nove equipes diferentes levantaram a "orelhuda", troféu inspirado na UEFA Champions League.

Pelo Santos, Pará esteve em campo na última final da Copa Libertadores da América disputada pelo clube. Em 2021, na edição realizada em meio à pandemia, o lateral integrou o time vice-campeão, derrotado pelo Palmeiras, no Maracanã. Dez anos antes, porém, teve a oportunidade de levantar a taça no Estádio do Pacaembu, com a equipe liderada por Neymar e pelo técnico Muricy Ramalho.

Além do título de 2011 pelo Santos, Pará também foi bicampeão continental pelo Flamengo, em 2019. Na mesma temporada, conquistou o Campeonato Brasileiro. Em 2018 e 2019, também venceu o Campeonato Carioca.

Na primeira passagem pelo Santos, entre 2008 e 2012, conquistou a Copa do Brasil e o tricampeonato do Campeonato Paulista. Depois, retornou ao clube em 2019, permanecendo até o fim de 2020. Ao todo, soma 292 jogos com a camisa alvinegra.

Entre 2012 e 2014, vestiu a camisa do Grêmio. Já na reta final da carreira, também acumulou passagens por Brusque e Portuguesa.

Pará nasceu em São João do Araguaia, no estado que inspirou seu apelido. O lateral iniciou a carreira no Santo André, onde conquistou a Copa do Brasil de 2004.

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