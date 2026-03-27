Gabigol será desfalque do Santos diante do Remo; Neymar treina com bola

O Santos anunciou nesta sexta-feira (27) que o atacante Gabriel Barbosa sentiu dores na perna direita e passou por exames, que constataram um leve edema no músculo sóleo, componente do tríceps sural.

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O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia do Departamento Médico, com estimativa de duração de cerca de sete dias. Ou seja, deve ser desfalque no próximo jogo do Alvinegro Praiano, que será na quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe entrou em campo pela última vez no dia 22 de fevereiro, quando ficou no empate sem gols diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois, ganhou dois dias de folga e retomou os trabalhos apenas na última quarta-feira (25). No entanto, Gabigol tirou apenas um dia de descanso, já que não atuou diante da Raposa por questões contratuais. Ele está emprestado ao Peixe até o final do ano.

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Revelado nas categorias de base do Santos, Gabriel Barbosa acumula sete gols em 12 partidas pelo Peixe. Nesta temporada, desfalcou a equipe em apenas cinco jogos.

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Gabriel Barbosa acumula sete gols em 12 partidas pelo Santos. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Neymar:

O meia-atacante Neymar treinou com bola pela primeira vez na semana. O jogador também foi desfalque da partida contra a Raposa. A informação foi dada em primeira mão pelo técnico Cuca, que confirmou a ausência do craque por controle de carga e risco de lesão, durante sua coletiva de apresentação, realizada na última sexta-feira (20).

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Desde então, o camisa 10 vinha realizando atividades na academia e foi a campo apenas nesta sexta-feira (27). O Peixe volta a treinar neste sábado (28), às 9h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o retorno de Zé Rafael, recuperado de um edema no músculo semimembranoso da coxa direita.

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