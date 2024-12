Presidente do São Paulo anuncia a contratação de Oscar

O São Paulo fechou a negociação com o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Oscar, de 33 anos, será jogador do Tricolor pelos próximos três anos. A divulgação oficial aconteceu através das redes sociais do presidente do clube, Julio Casares, que chamou o jogador de "Super Reforço".

— Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana… Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025! #SuperReforço #juntospelosaopaulo — escreveu Casares, em publicação no Instagram.

O meia retorna ao Tricolor após 14 anos. Revelado em Cotia, centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, o jogador deixou o clube em 2010 e colecionou passagens por Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube que defende desde 2017. Oscar também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.

No último domingo (22), o jogador e a diretoria do São Paulo encaminharam o acerto, e após exames médicos, Oscar está oficialmente de volta ao Morumbis. É a primeira contratação oficial do Tricolor para a próxima temporada, quando a equipe de Zubeldía irá disputar o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Julio Casares, presidente do Tricolor, participou ativamente das negociações. A princípio, Oscar estava reticente em defender o São Paulo, devido a sua saída traumática em 2010, mas a aceitação da torcida o convenceu a retornar ao clube em que deu os seus primeiros passos no futebol.

As recentes saídas de titulares do elenco, como os laterais Rafinha e Welington, além de outros atletas que também podem ser negociados, abriram margem para o São Paulo negociar a contratação de jogadores renomados nesta janela de transferências. O clube também trabalha para fechar com Wendell, lateral do Porto.

Oscar é o novo reforço do Tricolor (Foto: Divulgação / Twitter)

História de Oscar no São Paulo

Campeão da Copinha em 2009, o meia estreou profissionalmente um ano antes, no empate em 0 a 0, e eliminação nos pênaltis, contra o Athletico Paranaense, pela Copa Sul-Americana, quando Muricy Ramalho optou por escalar um time misto.

Oscar sempre foi visto como uma joia da base Tricolor e passou a ser mais utilizado em 2009. O jogador participou de 13 jogos naquela temporada, mas deixou o São Paulo no ano seguinte, após um imbróglio judicial.

O jogador assinou um contrato de cinco anos com o Tricolor quando ainda tinha 16 anos, fato que fez os representantes do atleta entrarem na justiça para quebrar o vínculo, alegando que houve coação do clube formador, na época presidido por Juvenal Juvêncio.

Em 2010, Oscar conseguiu uma liberação para defender o Internacional, clube que defendeu até 2012. No ano da saída do atleta para o Chelsea, o São Paulo conseguiu na justiça o direito de reativar o contrato. O clube gaúcho pagou R$ 15 milhões ao Tricolor e o imbróglio acabou.