Repescagem europeia pode deixar de fora da Copa seleções com elencos valiosos

A Itália entra em campo nesta terça-feira (31) para um duelo decisivo diante da Bósnia Herzegovina que define quem fica com a vaga na Copa do Mundo. Os italianos não participam do Mundial desde 2014 e querem pôr fim ao jejum, mas não são os únicos que estão em confrontos decisivos. A repescagem europeia tem outras três partidas que definem classificados ao torneio e pode deixar de fora elencos valiosos e com nomes de peso do futebol mundial.

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Entre as participantes da repescagem europeia, a Itália é a seleção com o elenco mais valioso. O plantel comandado por Gennaro Gattuso é cotado em 833,5 milhões de euros (R$ 5,01 bilhões), valor mais de seis vezes maior do que a rival Bósnia, que soma 127,1 milhões de euros (R$ 764,5 milhões de euros) em valor de mercado.

Os principais nomes do elenco que disputam o jogo decisivo das eliminatórias europeias são Sandro Tonali, com 80 milhões de euros (R$ 481,2 milhões) e Alessandro Bastoni, cotado em 70 milhões de euros (R$ 421 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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O top três de seleções mais caras que disputam a repescagem europeia fica completo com Turquia e Dinamarca. Os turcos surpreendem por ter um elenco mais caro que outros países de alto nível, como o próprio time dinamarquês, além de Suécia e Polônia. A equipe é avaliada em 440,2 milhões de euros (R$ 2,64 bilhões) e seu jogador mais valioso é Arda Guler, meia do Real Madrid, avaliado em 90 milhões de euros (R$ 541,38 milhões). Outro nome que chama a atenção é Kenan Yildz, da Juventus, com 75 milhões de euros (R$ 451,1 milhões).

Na seleção de Dinamarca, o plantel vale, no total, 375 milhões de euros (R$ 2,25 bilhões). O nome mais caro é o de Rasmus Hojlund, centroavante do Napoli, que é cotado pelo Transfermarkt em 50 milhões de euros (R$ 300,7 milhões), seguido de Morten Hjulmand, volante que defende o Sporting e que tem valor de mercado de 45 milhões de euros (R$ 270,6 milhões).

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Kadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Elencos mais caros da repescagem europeia para a Copa do Mundo

1. Itália

Valor do elenco: 833,5 milhões de euros (R$ 5,01 bilhões)

833,5 milhões de euros (R$ 5,01 bilhões) Atleta mais caro: Sandro Tonali, com 80 milhões de euros (R$ 481,2 milhões)

2. Turquia

Valor do elenco: 440,2 milhões de euros (R$ 2,64 bilhões)

440,2 milhões de euros (R$ 2,64 bilhões) Atleta mais caro: Arda Guler, com 90 milhões de euros (R$ 541,38 milhões)

3. Dinamarca