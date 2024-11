Quanto vai ganhar o árbitro na final da Copa do Brasil? Veja valores

O Flamengo venceu o primeiro jogo da decisão contra o Atlético-MG por 3 a 1, no Maracanã. Em partida movimentada, o árbitro da partida foi Rafael Klein, criticado ao longo da temporada de 2024. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance! analisou as escolhas da CBF para a arbitragem dos jogos das finais, além de relatar quanto ganha a equipe profissional da final da Copa do Brasil de 2024.