Especialista detona arbitragem de Corinthians x Flamengo: ‘Erro gravíssimo’

Escrito por Sou do Apito por Paulo Caravina • Publicada em 20/10/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Caio Max Vieira será o segundo auxiliar de Wagner Reway, árbitro responsável pela cabine de vídeo, na partida entre Flamengo e Corinthians neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Confira a análise de Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!:

Segundo Paulo, no empate entre América-MG e Goiás, realizado pela 32ª rodada do Brasileirão Série B, Caio Max cometeu um erro gravíssimo, ao mostrar desconhecimento da regra.

- Mostrou total desconhecimento do protocolo do VAR ao anular de maneira factual o gol do Goiás. O clube já entrou com um pedido de anulação da partida - analisou Paulo.

O Corinthians pediu ainda uma investigação para a veracidade de uma suposta mensagem de um perfil, que seria do árbitro na rede social Twitch. Caio Max teria comentado que o “Timão tem que f…”, quando foi questionado por outro usuário se já teria prejudicado o clube. A demanda foi assinada pelo ex-diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão.

"O Sport Club Corinthians Paulista através do diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, encaminhou ofício à CBF pedindo apuração e investigação sobre as publicações em redes sociais divulgadas relacionadas ao árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, que atuou na partida Corinthians x Vitória, com citações prejudiciais ao clube. O pedido solicita em caráter preventivo, que a entidade máxima do futebol brasileiro não escale mais o profissional em nenhuma partida da equipe"

Neste ano, Caio Max estava presente na partida entre Corinthians x Vitória, na qual o árbitro foi responsável pelo VAR. Na partida, ele pediu que o árbitro Gustavo Ervino Bauermann revisasse um possível lance de expulsão de Yuri Alberto, que não foi confirmado após checagem. O resultado final foi de 3 a 2 a favor do Timão.

Caio Max Vieira está na equipe VAR de Corinthians x Flamengo