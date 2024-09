Copiar Link

Escrito por Paulo Caravina • Publicada em 06/09/2024 - 13:27 • Cuiabá (MT)

O gol anulado do Cuiabá contra o Juventude, no 0 a 0 da última quinta-feira, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão, gerou controvérsia pela decisão da arbitragem com auxílio do VAR, que anulou pênalti marcado a favor do Dourado. O especialista Paulo Caravina, do Cria Lab! do Lance!, afirma que houve erro do árbitro Felipe Lima.

- Felipe (Lima), que faz o melhor ano de sua carreira, comete um erro ao marcar esse pênalti. Vemos que a bola pega no braço, que está na frente do corpo, e não no que ele faz a menção de que pegou o que estava aberto. A árbitro apita, e o jogador ainda não tinha chutado na hora em que ele apitou. Vejam que todos já tinham escutado o apito, inclusive o jogador que chuta - analisou Caravina.

- O erro está em marcar o pênalti que não existiu, mas se o pênalti fosse confirmado e o jogador do Cuiabá perdesse o pênalti, não teria erro algum nesse lance. O VAR recomendou revisão, e o pênalti foi cancelado. - completou.

Veja o lance

Aos 35 minutos do segundo tempo, Felipe Lima apitou pênalti para o Cuiabá, ao afirmar que a bola bateu no braço de Ronaldo, meia do Juventude. Mesmo após o apito, a bola sobrou para Lucas Fernandes, do Dourado, que ajeitou e chutou direto para marcar o primeiro gol do clube mandante. O pênalti foi para revisão do VAR, que cancelou a penalidade.

Com o resultado do duelo, o Cuiabá soma apenas um ponto, e continua na penúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Dourado é contra o Internacional pela 26ª rodada do Brasileirão em Porto Alegre, às 20h (de Brasília) do dia 16 de setembro.