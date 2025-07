Veja evolução do preço de Paquetá, absolvido de acusação de apostas

Lucas Paquetá está perto de virar a página mais delicada de sua carreira. Segundo informações do jornal inglês The Times, o meia brasileiro será absolvido das acusações da Premier League de envolvimento com apostas esportivas. A decisão oficial da Football Association (FA) ainda não foi publicada, mas a imprensa britânica já trata o caso como encerrado.

A possível absolvição fez com que o West Ham, atual clube do jogador, abrisse conversas para negociá-lo. De acordo com o tabloide Mail Sport, o time londrino estaria disposto a vender Paquetá por cerca de £30 milhões (R$ 223 milhões). O Flamengo, clube que revelou o meia, é citado como um dos interessados no retorno do jogador.

🧨 Queda brusca no valor de mercado

A quantia pedida pelo West Ham é bem inferior aos £80 milhões que o Manchester City se preparava para pagar em 2023, antes da denúncia de manipulação de apostas ser revelada. À época, o negócio estava avançado, mas foi cancelado diante da investigação.

Desde então, o valor de mercado do atleta despencou. Confira a evolução negativa, segundo dados do Transfermarkt:

Outubro de 2023: € 65 milhões

Dezembro de 2024: € 40 milhões

Março de 2025: € 35 milhões

Julho de 2025: € 28 milhões

Paquetá chegou ao West Ham em 2022, após se destacar no Lyon. O clube inglês pagou cerca de £51 milhões (R$ 379 milhões, na cotação atual) pelo jogador, que assinou contrato até junho de 2027, com opção de extensão por mais um ano.

