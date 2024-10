Entenda polêmica do árbitro afastado há um ano pela CBF

Copiar Link

Escrito por Sou do Apito por Paulo Caravina • Publicada em 29/10/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 29/10/2024 - 13:27

Jean Pierre Gonçalves Lima, de 44 anos, apitou pela última vez um jogo de competições organizadas pela CBF no dia 2 de julho de 2023. O árbitro foi afastado no empate por 2 a 2 entre Athletico-PR e Palmeiras, realizado na Ligga Arena, pelo Brasileirão. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, comenta sobre a situação.

➡️ Especialista analisa ‘falta de critério’ de árbitro em jogos do Palmeiras

Na partida, Jean Pierre não expulsou Zé Ivaldo, zagueiro atleticano, após uma cotovelada em Endrick, atacante do Verdão, na área do Athletico-PR. O lance de possível pênalti foi verificado pelo árbitro no VAR, porém negado.

A Comissão de Arbitragem considerou que Jean Pierre errou e expôs o lance no progarama "Papo de Arbitragem", apresentado pelos ex-árbitros Wilson Luiz Seneme e Péricles Bassols. Posteriormente, o gaúcho foi afastado das competições da CBF.

- Uma punição igual a essa que foi colocada aos árbitros dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, onde sete árbitros foram afastados por trinta diase todos vão vão para o Pada (Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro) para fazer uma reciclagem e vão ser reavaliados durante o período - comparou Paulo Caravina.

Os árbitros Ramon Abatti Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza serão afastados dos próximos jogos do Brasileirão. Além deles, os responsáveis pelo VAR das três partidas também foram retirados: Pablo Ramon, que atuou no VAR do Allianz Parque, Diego Pombo Lopez, no Maracanã, e José Claudio Rocha Filho, na partida do Barradão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com Paulo Caravina, o real motivo do afastamento de Jean Pierre foi a reação do árbitro da exposição do caso entre Athletico-PR e Palmeiras.

- Ele não gostou da exposição do seu erro e já estava descontente pelas poucas oportunidades que vinha recebendo do Seneme. Na ligação que o Seneme sempre faz para comunicar o afastamento dos árbitros, ambos se desentenderam, com o presidente se sentindo desrespeitado pelo árbitro gaúcho - apurou Paulo.

- Jean Pierre não apita desde essa ligação, mas enquanto o Seneme for presidente da Comissão de Arbitragem, isso não vai mudar - completou o especialista.