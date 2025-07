Veja quanto João Fonseca pode faturar no Masters 1000 de Toronto

João Fonseca estreia nesta segunda-feira no Masters 1000 de Toronto com a chance de conquistar não só mais experiência em alto nível, mas também uma premiação milionária. O carioca encara o australiano Tristan Schoolkate, número 104 do ranking da ATP, pela primeira rodada do torneio canadense. A partida está prevista para começar por volta das 15h30 (horário de Brasília), na quadra principal.

Se vencer, João enfrentará o italiano Matteo Arnaldi, atual 44º do ranking, na segunda fase. Já em caso de nova vitória, poderá encarar o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. Será a sexta vez que Fonseca disputa um torneio da categoria Masters 1000 — a quinta nesta temporada.

💰 Premiação em jogo

Além dos pontos importantes para subir no ranking, João Fonseca terá a oportunidade de embolsar uma boa quantia em dinheiro em Toronto. A premiação total do torneio varia conforme o desempenho, e os valores impressionam.

Campeão: US$ 1.124.380 (R$ 6,25 milhões )

(R$ ) Vice-campeão: US$ 597.890 (R$ 3,32 milhões )

(R$ ) Semifinalista: US$ 332.160 (R$ 1,84 milhão )

(R$ ) Quartas de final: US$ 189.075 (R$ 1,05 milhão )

(R$ ) Oitavas de final: US$ 103.225 (R$ 574 mil )

(R$ ) Teceira rodada: US$ 60.400 (R$ 335 mil )

(R$ ) Segunda rodada: US$ 35.260 (R$ 196 mil )

(R$ ) Primeira rodada: US$ 23.760 (R$ 132 mil)

João entra direto na chave principal, o que já lhe garante pelo menos R$ 132 mil mesmo em caso de derrota nesta segunda-feira.

