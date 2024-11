Especialista afirma que Cruzeiro foi prejudicado em derrota para o Flamengo

David Luiz marca de falta pelo Flamengo contra o Cruzeiro fora de casa (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Sou do Apito por Paulo Caravina • Publicada em 07/11/2024 - 09:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Com gol de falta de David Luiz, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), na Arena Independência, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, segundo Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, um jogador rubro-negro está irregular no momento da cobrança da falta. Confira a análise conforme a regra:

- Gol de falta irregular do David Luiz. O árbitro já tinha autorizado a cobrança, e não é isso que faz esse lance ser irregular. O David Luiz aproveitou um vacilo do Cruzeiro. Mas, percebo que um jogador do Flamengo se aproxima da barreira para, aparentemente, reclamar da posição da barreira. Esse jogador está irregular no momento da cobrança. A regra fala que, no momento da execução de uma falta, se alguém da equipe atacante estiver a menos de um metro da barreira no momento da execução, deve ser marcado tiro livre indireto para a defesa - disse Paulo Caravina.

- Por mais que a maioria dos árbitros não apliquem essa regra, a regra existe. E não é porque foi gol, tem que ser irregular sempre, mesmo que não saia o gol. O árbitro pela confusão no lance acabou não observando a irregularidade e validando o gol - completou o especialista.



Entenda o lance do gol do Flamengo contra o Cruzeiro

Antes de ir para a bola, David Luiz reclamou com o árbitro sobre o posicionamento da barreira. Assim, a autoridade pediu para os jogadores voltarem ao lugar marcado. Com os adversários distraídos, ele aproveitou que a barreira abriu e chutou.

Na comemoração, David Luiz, que não marcava de falta desde 2017, recebeu diversos "tapas" de seus companheiros que estavam no banco.