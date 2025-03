Quanto Neymar ganha com patrocínios? Veja marcas e valores

Mesmo afastado dos gramados por lesão, Neymar continua sendo um dos jogadores mais valiosos do mundo quando se trata de patrocínios e publicidade. Em 2024, o craque faturou impressionantes US$ 30 milhões (cerca de R$ 175 milhões) apenas com contratos comerciais, segundo a Forbes. Agora, ele adiciona mais um nome à sua extensa lista de patrocinadores: Lavitan, linha de hidratação da Cimed.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

🌟 Um dos atletas mais patrocinados do mundo

O camisa 10 da Seleção Brasileira tem mais de 20 marcas associadas à sua imagem. Empresas globais enxergam no jogador um grande ativo de marketing, apostando em sua popularidade dentro e fora do esporte.

Entre as principais marcas que patrocinam Neymar, estão:

✅ Puma – Maior contrato de patrocínio do jogador, fechado após sua saída da Nike.

✅ Red Bull – Parceria de longa data, envolvendo eventos e conteúdos exclusivos.

✅ Mercado Livre – Neymar é embaixador da plataforma na América Latina.

✅ Viva Sorte - Para ter Neymar como embaixador, a marca aportou às empresas do jogador R$ 20 milhões em um contrato de um ano.

✅ Blaze – Empresa do setor de apostas esportivas.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Neymar, do Santos, acerta com mais um patrocinador

📈 O impacto dos patrocínios na fortuna de Neymar

A receita publicitária de Neymar representa uma parcela significativa de seus ganhos anuais, sendo ainda mais relevante após sua volta para o Santos, onde seu salário diminuiu consideravelmente em relação ao período na Arábia Saudita.

Mesmo longe dos grandes centros do futebol europeu, o craque mantém contratos milionários e segue sendo um dos atletas mais rentáveis para o mercado publicitário global. Com a chegada da Lavitan, a lista de patrocinadores do camisa 10 do Santos continua crescendo – e os milhões também!

continua após a publicidade