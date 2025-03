Luxemburgo defende Neymar e vê comparação com Hulk como ‘covarde’

O técnico Vanderlei Luxembrugo saiu em defesa de Neymar após o jogador ser criticado por ser ausência na derrota do Santos para o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista. Para ele, o jogador está sendo criticado sem motivo e as comparações com Hulk, do Atlético-MG são uma "covardia".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Parem com isso, isso é bobagem. Já vi muitos jogos decisivos na minha vida. O Neymar não tinha condição de jogar contra o Corinthians. Fazer a comparação dele com o Hulk é covardia. Porque o Atlético ganhou de 4, então o outro jogo já estava ganho praticamente, e pouparam o Hulk porque ele podia ter uma contratura para evitar uma lesão - iniciou o técnico, em uma publicação nas redes sociais antes de terminar.

- Deem porrada na hora certa, com coisas certas. Neymar gosta de decisão, de jogo decisivo. Ele não vai querer ficar fora do jogo decisivo se ele estiver bom, ou mais ou menos. Ele vai querer jogar - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista defende Neymar e debocha de críticas por conta de Carnaval

Críticas a Neymar e comparação com Hulk

A ausência do camisa 10 do Santos no clássico paulista aconteceu devido a um desconforto na região da coxa. A lesão se tornou polêmica pois ela foi noticiada dias após o jogador marcar presença em um camarote do carnaval do Rio de Janeiro.

Com este cenário, criticas foram feitas sobre a postura de Neymar. Ele chegou a ser comparado com o atacante Hulk, do Atlético-MG, que também teve uma lesão recente e compartilhou imagens durante o carnaval em recuperação muscular.

continua após a publicidade

Mesmo com o período focado em se preservar, Hulk não esteve disponível para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Sem o camisa 7, o Atlético-MG venceu o América-MG por 4 a 0, no último sábado (8), no Mineirão. Com o resultado, a equipe alvinegra construiu uma ampla vantagem para a partida de volta da decisão.