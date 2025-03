Exclusivo: Neymar, do Santos, acerta com mais um patrocinador

O atacante Neymar, do Santos, acertou com mais um patrocinador. O Lance! apurou com exclusividade que o jogador assinou um contrato com a Cimed, da indústria farmacêutica, e passa a ser o novo embaixador da linha de hidratação e nutrição da Lavitan, que pertence à marca.

De acordo com a apuração, a collab entre Neymar e Lavitan inclui os isotônicos, Lavitan Esfevercente e Lavitan Drops. A expectativa da Cimed é lançar mais de 20 produtos da linha apenas no primeiro semestre de 2025 e ter o jogador como embaixador dessas campanhas.

Além da representação da linha que já é oferecida no mercado atualmente, a parceria com Neymar também inclui o lançamento de edições limitadas dos produtos, ativações de marca da Lavitan com o jogador e até a participação do craque do Santos em eventos esportivos e de entretenimento.

A Cimed projeta um faturamento de R$ 550 milhões em 2025 com a comercialização da linha Lavitan. Por isso, entende que a chegada do jogador é uma alavanca importante para crescer os números e o alcance da marca no mercado brasileiro.

Alinhado com as projeções financeiras, a farmacêutica aposta no crescimento de sua linha de nutrição com produtos que estejam associados ao bem-estar e saúde. Atualmente, o segmento chamado de alimentos funcionais, que inclui os isotônicos, já movimenta cerca de 200 milhões de unidades vendidas no país por ano, segundo a plataforma de pequisa de mercado Scanntech. Isso representa um avanço de 22% no mercado de isotônicos e de 48% em produtos focados no esporte.

Neymar assinou contrato com a Cimed. (Foto: Kings League Brazil/Divulgação)

A estratégia da Cimed é expandir no setor de nutrição e contribuir para a meta de crescimento em seu faturamento geral. A empresa tem como foco atingir R$ 10 bilhões até 2023, o que consolidaria o grupo como o maior no setor de bem-estar e saúde do país.

A farmacêutica já mantém uma relação comercial importante com o futebol brasileiro de longa data. Desde 2025 a marca é uma patrocinadoras da Seleção Brasileira e, em 2024, assinou a renovação de contrato por mais quatro anos.

O grupo prometeu investir R$ 100 milhões a partir da parceria com a Seleção, seja em repasses à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou em ações promocionais com a equipe.

Retorno de Neymar alavanca patrocínios

A volta de Neymar ao Santos repercutiu de forma positiva dentro e fora dos campos. Para além do reforço técnico do Peixe para a temporada, a chegada do craque ao Brasil abriu uma janela de possibilidades para movimentações comerciais envolvendo o jogador e o próprio clube.

Desde o momento de sua chegada ao Brasil, Neymar passou a fazer ativações publicitárias. Antes mesmo de ser apresentado pelo Santos na Vila Belmiro, o jogador promoveu duas ações comerciais com o Mercado Livre. No estádio, sua chegada atraiu diversos novos patrocinadores para o Peixe, que impulsionou em 400% o valor dos espaços publicitários da equipe.

No dia de sua estreia, o alvinegro anunciou horas antes duas novas marcas para suas camisas. A Havan, loja de departamento brasileira, assinou contrato para estampar sua marca na frente da camisa, enquanto a Loovi Seguros adquiriu o espaço dentro do número do uniforme.

Para além dos contratos com marcas, a presença de Neymar se tornou um fator crucial para aumentar o tempo de exposição do próprio Santos durante os jogos na temporada. A Record, por exemplo, escolheu Vasco x Santos como o jogo que abrirá o Brasileirão na emissora, enquanto bateu seu recorde de transmissão na semifinal do Paulistão, entre Corinthians x Santos.

A CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, teve seu maior pico de audiência simultânea no jogo de reestreia de Neymar, contra o Botafogo-SP, quando teve 3,7 milhões de contas ativas no canal do YouTube.