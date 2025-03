O atacante Neilton, revelado pelo Santos e atualmente no Água Santa, afirmou que despertou interesse de gigantes europeus durante a passagem pelo Peixe. Em entrevista ao programa "Charla Podcast", o jogador demonstrou arrependimento de deixado a Vila Belmiro para atuar pelo Cruzeiro, além de dizer que Manchester United, Chelsea e Barcelona o monitoravam após a ida de Neymar para a Europa.

— Fui campeão com o Cruzeiro em 2014. Foi o Alexandre Mattos que me contratou, um fenômeno. Ele estava acompanhando, e eu saí de graça. Mas tive um relacionamento conturbado no Santos por conta disso. Quando descobri, já era tarde. O pessoal me xingava para caramba, chamaram de mercenário e o caramba. Daí eu fui para o Cruzeiro — contou Neilton.

— Não tomei a melhor decisão. A melhor decisão seria ficar no Santos, mas eu rompi com o empresário. Depois teve uma reviravolta, mas eu já não tinha mais clima para ficar. Foi uma das minhas piores escolhas. Na época, eu estava sendo monitorado por Manchester United, Chelsea e Barcelona. Foi na época da saída do Neymar, e eu estava no auge como o 'novo Neymar'. Então, todos os times da Europa estavam me monitorando. Então, se tivesse uma renovação com o Santos, eu não teria ficado nem um ano no clube — completou o atacante do Água Santa.

Carreira de Neilton

Neilton se destacou na base do Santos e recebeu a primeira chance como profissional em 2013, com 19 anos. Com apenas 19 partidas na equipe principal do Peixe, o atacante se transferiu ao Cruzeiro, então atual campeão brasileiro, em 2014.

Contudo, o "novo Neymar" não se firmou na Raposa e entrou em campo apenas nove vezes, sendo emprestado para Botafogo e São Paulo. Teve passagens ainda por Internacional, Vitória, Coritiba, Sport, Guarani, Criciúma e Chapecoense. Atualmente, aos 31 anos, está no Água Santa.

