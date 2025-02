Quanto João Fonseca pode receber de premiação no Rio Open 2025

Após vencer o ATP 250 de Buenos Aires, o tenista brasileiro João Fonseca embolsou pouco mais US$ 172,7 mil, o que corresponde a R$ 984 mil. Entretanto, o título inédito de ATP do jovem em solo argentino não é a competição que tem a maior premiação em seu calendário neste ano. Agora, com a disputa do Rio Open 2025, o atleta terá chance de levar uma bolada ainda maior.

O campeonato na capital fluminense iniciou nesta segunda-feira (17). Fonseca faz sua estreia nesta terça-feira (18), a partir das 20h10, diante do francês Alexandre Müller, atual número 60 do mundo. O confronto é válido pela fase inicial do Rio Open e já garante ao vencedor US$ 18.690, cerca de R$ 107 mil. Existem outras duas fases disputadas anteriormente, como qualificatórias, mas o brasileiro já entra na 1ª rodada.

Para a segunda fase, João Fonseca pode chegar a uma premiação de US$ 35.040, ou R$ 200 mil. Neste ano, o Rio Open teve uma valorização de pouco mais de 13% nas premiações, em média. A 1ª rodada saltou 14% no valor em comparação com a edição 2024.

João Fonseca comemora vitória sobre Francisco Cerundolo no ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)

Premiação total no Rio Open 2025

No total, a edição 2025 do torneio tem um comprometimento total de pouco mais de US$ 2,5 milhões. Para os tenistas, o valor que será distribuído pela competição é de US$ 2,3 milhões, quase R$ 14 milhões na cotação atual. Em comparação ao ano passado, houve um aumento considerado, já que o investimento total do torneio era de US$ 2,2 milhões, quase R$ 13 mi.

O campeão do Rio Open neste ano ficará com US$ 448.090, passando pela primeira vez na história da casa dos US$ 400 mil, ou de R$ 2,5 milhões. O aumento é de quase 15%. O vencedor do ano passado, o argentino Sebastian Baez, embolsou pouco mais de US$ 392 mil (R$ 2,2 milhões) pelo primeiro lugar.

Sonhando com mais um título inédito, João Fonseca pode chegar à chamativa marca de quase R$ 3,5 milhões em premiação com as duas competições disputadas em sequência.

A consequência das premiações é fruto da grande fase do atleta dentro das quadras. O grande desempenho no ATP 250 de Buenos Aires alavancou o brasileiro no ranking mundial. João Fonseca somou 250 pontos pela conquista no evento de abertura da gira sul-americana. Assim, o carioca acumulou 850 e chegou na 68ª colocação do ranking mundial de tênis da ATP, registrando uma subida de 31 posições em relação à lista anterior.

Com isso, João Fonseca ultrapassou o conterrâneo Thiago Wild e se tornou o novo número 1 do Brasil. Aos 18 anos, o tenista ocupa, pela primeira vez, o cargo de melhor jogador do país.