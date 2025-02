João Fonseca, de 18 anos, chegou na sala de imprensa em Buenos Aires com o troféu de campeão do ATP 250 local e conversou com os jornalistas após a façanha como o mais jovem brasileiro campeão de um torneio desse porte.

🏆Demolidor de argentinos: a campanha histórica de João Fonseca em Buenos Aires

O carioca derrotou o argentino Francisco Cerundolo, 28º colocado e quinto favorito, marcando 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) e reforçou seu sonho de virar número 1.

- É um sonho, a gente trabalha todos os dias pra conseguir esses momentos, esses títulos. Jogar uma final, fora de casa, ainda mais na Argentina, é difícil. Torcida contra, mas tinham alguns brasileiros torcendo por mim - começou o brasileiro.

- É um título muito especial pra mim, que dou um passo a mais na minha carreira. Dei um passo a mais para chegar no meu sonho que é ser número 1 do mundo. Obviamente, estou muito longe, temos que ter os pés no chão. É preciso ter humildade, mas é só o começo. Eu sou novo, é seguir trabalhando para ter mais momentos assim.

Decisão de ser profissional aos nove anos

Fonseca lembrou de sua infância em seus primeiros passos no tênis rumo ao objetivo que é a o topo do mundo.

- Toda criança que cresce com o esporte quer ser a melhor do mundo. Comecei a jogar com quatro anos com influência do meu pai e meu irmão . Com oito ou nove anos, quando passei a jogar torneios em outros estados, pelo Brasil, foi que pensei que queria jogar tênis, jogava outros esportes, como o futebol, mas mais ou menos nessa época que comecei a sonhar. fui treinando cada vez mais e tendo esperança de ser profissional . Estamos aí crescendo e espero que um dia possa chegar lá.

João Fonseca comemora vitória sobre Francisco Cerundolo no ATP de Buenos Aires (foto: Luis ROBAYO / AFP)

Curtir só neste domingo. João Fonseca foca no Rio Open

O brasileiro só curtiu a conquista no domingo. Ele já viajou no fim da noite para a capital carioca onde treina nesta segunda-feira para o Rio Open, onde estreia na terça-feira, ainda sem horário confirmado, contra o francês Alexandre Muller.

- Próxima semana vai ser mais um desafio. É ir pro Rio hoje, descansar amanhã. Sentir a quadra amanhã e terça-feira já ir com tudo pro Rio Open. Obviamente quero curtir esse momento até hoje e amanhã já virar a chave pois assim é o tênis e o esporte em geral. Você ganha um título e no dia seguinte já pensa grande, no próximo objetivo, próxima meta.

Fonseca será o 68 do mundo em novo ranking a ser divulgado pela ATP. No Rio de Janeiro ele defende quartas de final, com 100 pontos, no torneio onde desabrochou para o mundo, em 2024.