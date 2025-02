Premiação do Rio Open: veja evolução dos valores nos últimos anos

O Rio Open terá a maior premiação de sua história em 2025. O principal torneio de tênis da América do Sul distribuirá um total de US$ 2,39 milhões (cerca de R$ 13,8 milhões) entre os atletas participantes, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

O campeão de simples levará US$ 448 mil (R$ 2,5 milhões), enquanto o vice receberá US$ 241,1 mil (R$ 1,4 milhão). Já nas duplas, a dupla vencedora embolsará US$ 147,1 mil (cerca de R$ 850 mil).



Apenas por disputar a primeira rodada, os tenistas já garantem US$ 18,6 mil (R$ 108 mil).

🏆 Premiação do Rio Open 2025

Chave de simples

Campeão: US$ 448.090 (R$ 2.592.200)

US$ 448.090 (R$ 2.592.200) Vice-campeão: US$ 241.100 (R$ 1.394.763)

US$ 241.100 (R$ 1.394.763) Semifinal: US$ 128.490 (R$ 743.314)

US$ 128.490 (R$ 743.314) Quartas de final: US$ 65.645 (R$ 379.756)

US$ 65.645 (R$ 379.756) Oitavas de final: US$ 35.040 (R$ 202.706)

US$ 35.040 (R$ 202.706) Primeira rodada: US$ 18.690 (R$ 108.121)

Chave de duplas

Campeões: US$ 147.190 (R$ 851.494)

US$ 147.190 (R$ 851.494) Vice-campeões: US$ 78.490 (R$ 454.064)

US$ 78.490 (R$ 454.064) Semifinal: US$ 39.710 (R$ 229.722)

US$ 39.710 (R$ 229.722) Quartas de final: US$ 19.860 (R$ 114.890)

US$ 19.860 (R$ 114.890) Primeira rodada: US$ 10.280 (R$ 59.469)

📈 Evolução da premiação nos últimos anos

2025 - US$ 2.396.115 (14%)

- US$ 2.396.115 (14%) 2024 - US$ 2.100.230 (4%)

- US$ 2.100.230 (4%) 2023 - US$ 2.013.940 (21%)

- US$ 2.013.940 (21%) 2022 - US$ 1.660.290 (-6%)

- US$ 1.660.290 (-6%) 2021 - Não teve torneio

- Não teve torneio 2020 - US$ 1.759.905 (-1,5%)

- US$ 1.759.905 (-1,5%) 2019 - US$ 1.786.690 (5%)

- US$ 1.786.690 (5%) 2018 - US$ 1.695.825 (16%)

- US$ 1.695.825 (16%) 2017 - US$ 1.461.560 (10%)

- US$ 1.461.560 (10%) 2016 - US$ 1.333.085 (-6%)

- US$ 1.333.085 (-6%) 2015 - US$ 1.414.550 (8%)

- US$ 1.414.550 (8%) 2014 - US$ 1.309.770

(variação em relação ao ano anterior entre parênteses)