Brasileirão 2025 inicia com seis SAFs; veja lista e valores

O Brasileirão 2025 começa neste fim de semana com uma nova realidade no futebol nacional: 30% dos clubes da Série A já adotaram o formato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre promessas de maior profissionalização e aportes financeiros significativos, seis times entram na disputa operando nesse modelo.



O número representa uma diminuição em relação a 2024, quando sete SAFs disputaram a Série A. O rebaixamento do Cuiabá para a Série B explica a redução.

💰 As seis SAFs no Brasileirão 2025:

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Cruzeiro

Fortaleza

Vasco

Desses clubes, cinco venderam parte de suas operações para investidores, recebendo aportes financeiros e passando a contar com um dono no comando do dia a dia. A exceção é o Fortaleza, que adotou o modelo de SAF sem negociar participação com terceiros.

O Vasco, no entanto, vive uma fase conturbada. Em meio a uma disputa judicial com a 777 Partners, empresa que adquiriu a SAF, o departamento de futebol atualmente está sob gestão da associação.

💸 Valores das SAFs

De acordo com um estudo realizado pela Sportsvalue, empresa especializada em marketing esportivo, em dezembro de 2024, esses são os valores de mercado das SAFs:

Atlético-MG: R$ 3,387 bilhões

Botafogo: R$ 1,857 bilhão

Cruzeiro: R$ 1,472 bilhão

Vasco da Gama: R$ 1,207 bilhão

Bahia: R$ 875 milhões

Fortaleza: R$ 754 milhões

Vale destacar que esses números representam o valor atual das instituições segundo a avaliação da Sportsvalue, e não o valor pelo qual os clubes foram vendidos.

❓ E o Red Bull Bragantino?

Embora estruturado como clube-empresa, o Red Bull Bragantino não se enquadra no modelo de SAF nem como clube associativo. A equipe adotou o formato de limitada (LTDA) antes da aprovação da Lei da SAF, em 2021. No entanto, há a possibilidade de o clube migrar para o modelo de SAF no futuro.