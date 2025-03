Qual clube do Grupo City mais fatura depois do Manchester? Veja ranking

Apesar de um cenário de prejuízos acumulados globalmente, segundo relatório divulgado nesta semana pelo veículo inglês The Athletic, o City Football Group (CFG) segue obtendo temporadas com faturamentos recordes em seus clubes. A própria pesquisa do jornal mostra que os times que compõem a holding vêm obtendo cifras cada vez mais altas em suas receitas, que é fruto de um investimento de peso que parte do CFG.

É claro que a equipe que mais fatura de todas é o Manchester City. O time inglês é o "clube-mãe" do Grupo City e foi o que recebeu o investimento inicial em 2013, quando o CFG foi criado e passou a receber aporte do fundo de investimento dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada 2023/24, a equipe registrou 715 milhões de euros, quase R$ 4,5 bilhões. Esse número representa 77% do faturamento total que a holding teve no último ano.

O The Athletic mostra que o total faturado pelo Grupo City foi de 933,1 milhões de euros, cerca de R$ 9,8 bilhões. Ao redor do mundo, o grupo comanda 13 equipes, sendo cinco delas na Europa, três na América do Sul, três na Ásia, um na América do Norte e um na Oceania. Desse total, seis times, incluindo o Manchester, faturaram acima dos 10 milhões de euros (quase R$ 70 milhões). Os outros sete ainda não atingiram a marca, que são equipes de menor expressão dentro do conglomerado.

Os cinco que mais faturaram no Grupo City

Formando o top cinco após o time inglês, a lista é liderada pelo Girona. O time espanhol, que esteve no G-4 do último Campeonato Espanhol e disputou sua primeira Liga dos Campeões nesta temporada, obteve uma receita recorde em sua história de 59,6 milhões de euros (R$ 375 milhões). O clube é seguido pelo New York City FC, que disputa a MLS, dos Estados Unidos, e registrou 46,5 mi de euros (R$ 286 mi).

A terceira posição é o Bahia. O mais novo entre os cinco primeiros colocados da lista, o Tricolor também registrou números recordes em sua receita anual. Foram quase R$ 197 milhões em 2024, temporada que se tornou histórica dentro do campo. O Esquadrão voltou a disputar a Libertadores após mais de três décadas longe da competição, além de ter alcançado sua melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos.

Além do resultado positivo em campo, o Bahia quebrou o recorde de maior transferência de sua história, quando desembolsou pouco mais de R$ 65 milhões na contratação de Lucho Rodríguez. O uruguaio de 21 anos veio do Liverpool, do Uruguai, e assinou com o Tricolor até 2028. Desde que chegou ao clube, os investimentos sempre foram significativos. Não à toa, das 20 maiores contratações do Esquadrão, as 19 primeiras são da gestão do CFG.

Para completar a lista, estão o Palermo, da Itália, com 18,5 milhões (R$ 116 milhões) e o Troyes, da França, que faturou 11,2 milhões (R$ 70 milhões) na temporada 2023/24.