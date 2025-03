Donos de clubes mais ricos no Brasileirão 2025: veja ranking

O Brasileirão 2025 começa neste fim de semana com uma nova realidade para o futebol nacional: diversos clubes se transformaram em empresas, atraindo investidores bilionários. Entre eles, alguns nomes se destacam pelo tamanho de suas fortunas, liderando a lista dos donos de clubes mais ricos do país.



Confira quem são os principais magnatas do futebol brasileiro:

💰 Os bilionários do Brasileirão 2025:

1. Mark Mateschitz (dono do RB Bragantino)

Com uma fortuna estimada em US$ 40,3 bilhões (R$ 231 bilhões), Mark Mateschitz, de 31 anos, é o homem mais rico do futebol brasileiro. Filho do falecido Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull, o herdeiro assumiu 49% das ações da empresa após a morte do pai em 2022.

2. Mansour bin Zayed Al Nahyan (dono do Bahia)

Membro da realeza de Abu Dhabi, o xeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan também é dono do Manchester City. Sua fortuna, estimada em US$ 30 bilhões (R$ 170 bilhões), tem origem na participação no governo dos Emirados Árabes Unidos, onde ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro.

3. Rubens Menin (dono do Atlético-MG)

Rubens Menin, fundador da MRV, Banco Inter e CNN Brasil, tem fortuna avaliada em US$ 1,6 bilhão (R$ 9,2 bilhões). Ao lado do filho Rafael, ele é o principal acionista da SAF do Galo.

4. Pedro Lourenço (dono do Cruzeiro)

Proprietário da rede Supermercados BH, Pedro Lourenço adquiriu a SAF do Cruzeiro em maio de 2024. Em 2020, sua fortuna foi estimada em R$ 7,5 bilhões, e a tendência é que o valor seja ainda maior atualmente.

5. John Textor (dono do Botafogo)

Com patrimônio estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (R$ 5,7 bilhões a R$ 8,6 bilhões), John Textor lidera a Eagle Football Holding. Além do Botafogo, é dono do Lyon (FRA), RWD Molenbeek (BEL) e tem participação no Crystal Palace (ING).

💸 Menção honrosa:

Leila Pereira (presidente do Palmeiras)

Embora o Palmeiras não seja uma SAF, Leila Pereira e o marido José Roberto Lamacchia têm uma fortuna estimada em R$ 8 bilhões. O casal é dono da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), marcas que estampam a camisa do clube.