Brasileirão 2025 tem sete estádios com naming rights; veja valores

O Brasileirão 2025 começa neste fim de semana com uma tendência de mercado que ganha cada vez mais espaço no futebol nacional: a venda de naming rights de estádios e arenas. Essa modalidade de negócio não apenas gera receita significativa para os clubes, mas também reforça a presença das marcas no esporte.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Nesta edição, sete estádios da Série A possuem acordos de naming rights vigentes:

🏠 Estádios com naming rights no Brasileirão 2025:

Allianz Parque (Palmeiras)

Valor: R$ 300 milhões por 20 anos (R$ 15 milhões/ano)

Neo Química Arena (Corinthians)

Valor: R$ 300 milhões por 20 anos (R$ 15 milhões/ano)

Morumbis (São Paulo)

Valor: R$ 75 milhões por 3 anos (R$ 25 milhões/ano)

Arena MRV (Atlético-MG)

Valor: R$ 60 milhões por 10 anos (R$ 6 milhões/ano)

Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Bahia)

Valor: R$ 52 milhões por 4 anos (R$ 13 milhões/ano)

Arena BRB Mané Garrincha (jogos pontuais)

Valor: R$ 7,5 milhões por 3 anos (R$ 2,5 milhões/ano)

Pacaembu (com previsão de uso a definir)

Valor: R$ 1 bilhão por 30 anos (R$ 33 milhões/ano)

➡️ De Estêvão a Neymar: veja os jogadores mais caros do Brasileirão 2025

📊 Acerto desfeito na Vila Belmiro

No segundo semestre de 2024, o Santos chegou a anunciar um acordo para vender os naming rights da Vila Belmiro para a empresa Viva Sorte. O contrato, que seria de 10 anos pelo valor de R$ 150 milhões (R$ 15 milhões por ano), não está mais em vigor.

O crescimento no número de estádios com nomes comercializados reflete uma mudança de mentalidade no futebol brasileiro, que busca alternativas para aumentar receitas e fortalecer a saúde financeira dos clubes. Com valores cada vez mais expressivos, a tendência é que mais equipes entrem no mercado de naming rights nos próximos anos.

continua após a publicidade