Qual o maior produto no futebol?

Deixando de lado o preço inflacionado pelas loucuras europeias e pelos petrodólares das terras árabes em relação ao preço investido em contratações, nunca houve um consenso em definir qual o produto mais valioso dentro do futebol.



O direito de transmissão é caríssimo, os patrocínios são essenciais, a arrecadação em jogos dá sustentação à previsibilidade anual, mas qual o produto bruto mais valioso para as marcas?



Existe uma máxima que o mundo startupeiro adora que diz: “Se você não está vendo o produto, você é o produto” e isso vai de encontro com os três principais produtos que existem dentro do futebol:



✔️ O atleta, que no campo faz as vezes de outdoor com perna e braço, e que fora de campo pode ser um embaixador com quês de bom moço e pai de família.



✔️ As diversas e infindáveis propriedades de marca que nada mais são do que a troca de espaço e visibilidade por muito dinheiro.



✔️ E, por fim, o produto mais importante: você!