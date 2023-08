Por que está tudo tão caro no futebol?

Eu explico, mas não aqui e nem hoje. Se liga que vem por aí uma série de entrevistas e debates com as mentes mais afiadas e envolvidas em tudo o que o diz respeito a grana, preços e faturamento no futebol.



+ Coluna do Joe: Lance! Biz, seleção de craques do mercado esportivo



Resumo da ópera: a gestão esportiva na mão de cartolas que não passam de ex-associados sociais com algum poder no clube, sobrinhos de não sei quem gerindo o marketing ou departamento financeiro coordenado pela esposa daquele diretor que tá lá faz tempo, terá sempre resultados desastrosos assim.



Com o advento das SAFs cada vez mais consolidado, a gestão mais profissionalizada respira e dá sinais de melhoria para um futuro próximo. Longe de mim acreditar que os ingressos e demais custos tenham seus valores atuais diminuídos, mas fica a esperança de melhores gestões conseguirem acordar pra vida e enxergarem que ainda há diversas fontes de renda a serem exploradas e muito mais escaláveis do que seguir arrombando o bolso do torcedor.