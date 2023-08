Uma vida no esporte!

O que me proponho e assumo tal compromisso hoje é falar sobre tudo o que vivi do lado de dentro dos campos, vestiários e quadras ao redor do Brasil e do mundo, desde o meio da década de 80 até os dias de hoje.



Sem muitos filtros, quero expor todas as dores e delícias vividas por este menino de Três Corações, terra do Rei Pelé, onde não se admitem pernas de pau, que aprendeu fazendo.



O jogo começou hoje.



E a sorte está lançada.



