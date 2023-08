Geralmente, grandes empresas planejam suas campanhas e ações publicitárias durante meses e meses. Definem a ideia, o objetivo, listam potenciais nomes, iniciam as negociações para enfim definir quais farão parte ou não.



Mas quando estamos pensando em jogadores de futebol, o raciocínio é exatamente o oposto. Muito se fala em timing, mas a grande verdade é que, no futebol, o timing é o agora.



São diversas as variáveis que podem ocorrer dentro de um período curtíssimo, num espaço de tempo menor que um dia para o outro. Alguns fatores que posso exemplificar são: fase do time, sequência de jogos decisivos e até mesmo questões de dentro das quatro linhas, como expulsão, suspensão ou quando o treinador decide poupar o time em determinada partida.