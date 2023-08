Por que o Brasil está dominando a América do Sul? 

Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, Equador.. Todos esses países cujos maiores clubes locais outrora impunham alguma ameaça, hoje representam apenas um lampejo de risco diante dos esquadrões brasileiros recheados de estrelas recém-contratadas da Europa. Assistir futebol esperando por zebras como Olímpia vs Flamengo é nocivo para quem ama e acompanha o esporte.



Para o regozijo pleno do espetáculo que o futebol representa, a hegemonia interessa apenas para quem está ganhando. Do ponto de vista dos negócios, ter o Brasil constantemente no topo é uma ameaça para as principais fontes de receita da Conmebol.



Redes de transmissão e patrocinadores de outros países começam a se questionar se vale a pena investir tanto dinheiro sendo que as equipes locais padecem muito antes das finais, que são sempre o supra sumo de audiência e exposição de marcas.



Não será surpresa para ninguém caso a Conmebol mexa seus pauzinhos e interfira com novas regras, novo regulamento e novas traquitanas para frear a ascensão dos clubes brasileiros, assim como já o fez recentemente, fazendo com que “equipes do mesmo país” caiam majoritariamente no mesmo lado da chave nos mata-matas, dessa forma, diminuindo a chance de clubes da mesma origem de chegarem à final.



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!