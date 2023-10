Quais são os donos de clubes mais ricos do mundo?

Os super-ricos têm dominado cada vez mais o esporte mundo à fora. Em 2021, o Newcastle, da Premier League, foi oficialmente adquirido pelo príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que assumiu o topo da lista dos donos de clubes mais ricos do planeta. O Lance! lista as dez maiores fortunas por trás de equipes esportivas.



A fortuna do príncipe saudita e dono do Newcastle é estimada em US$ 1,4 trilhão (R$ 7,08 trilhões na cotação atual). O valor corresponde às reservas de petróleo e todos os recursos naturais sob o solo da Arábia Saudita, que pertencem à família real e, assim, a Mohammed bin Salman.



+ Transforme sua paixão pelo futebol em profissão. Descubra o caminho com o curso Gestor de Futebol!