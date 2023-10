Na última temporada, o Barcelona já tinha algumas dessas contas em sua mesa, além de outras dívidas. Com isso, precisou fechar a BarçaTV, produtora de audiovisual do clube, e se desfez de ídolos como Busquets e Jordi Alba, além de outras medidas que o reencaixaram no Fair Play Financeiro local. Porém, sem caixa, acabou desistindo do sonho de repatriar Lionel Messi e não fez grandes contratações.